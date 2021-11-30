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Gaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören bebeğin son durumu ne son dakika? | Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebek öldü mü?

Gaziantep'te bir baba, 3 aylık bebeğine ağladığı gerekçesiyle işkence eden baba, gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Peki, bebeğin durumu nasıl? İşte, Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebeğin son durumu ne son dakika? | Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebek öldü mü? sorularının yanıtları...

Gaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören bebeğin son durumu ne son dakika? | Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebek öldü mü?

Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. Cani baba olay sonrası tutuklanırken, minik bebek tedavi altına alındı.

Gaziantep'te Yunus Göç tarafından şiddet gören bebeğin son durumu ne son dakika? | Gaziantep'te babası tarafından şiddet gören bebek öldü mü?

YOĞUN BAKIMDA

Babası tarafından öldüresiye dövülen C.G bebeğin, hayati tehlikesi devam ediyor. Hastaneye getirilen bebek C.G.’nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, yoğun bakım servisine alınmıştı. Son dakika bilgilerine göre bebek C.G.'nin hayati tehlikesi devam ediyor. Sosyal medyada anne Semra Göç'ün kuzeni olduğunu söyleyen bir kullanıcı ise, bebeğin beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Kan donduran olay, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşandı. Bir baba, uyutmaya çalıştığı bebeğini ağlaması üzerine, öldüresiye dövdü. Ayaklarında bebeğini sallamakta olan babanın, önce çocuğu kucağına aldığı, daha sonra kum torbasına vurur gibi şiddet uyguladığı görüldü. O anlar sosyal medyaya sızdırıldı. 

Korkunç görüntüleri izlemeye yüreği dayanmayan sosyal medya kullanıcıları, acımasız babayı ağır linç etti. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü babanın tutuklanmasını isteyen vatandaşlar, Emniyet Genel Müdürlüğüne talepte bulundu. Çağrılar üzerine, baba polis ekipleri tarafından göz altına alınarak,  'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

 

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