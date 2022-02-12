Gaziantep'te yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Koca paylaştı: Üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçi duygulandırdı

Alınan bilgilere göre dün öğle saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde 2 katlı inşaatta beton dökümü yapıldığı sırada tahta kalıp çöktü. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri yaralanan 3 işçiyi olay yerinde müdahale etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

ÜSTÜNÜN KİRLİ OLDUĞUNU SÖYLEYİP BİNMEK İSTEMEDİ

Öte yandan olayda yaralanan bir işçi üstü kirli olduğu için ambulansa binmek istemedi. 112 Acil Sağlık ekibi çalışanının ve vatandaşların ısrarı sonrasında ikna edilen işçi, ambulansla hastaneye götürüldü. Söz konusu görüntü izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İşçi kardeşimiz, nu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin."

Söz konusu görüntüler sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.