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  3. Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntü! Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli yaşlı kadın şiddete uğradı

Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntü! Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli yaşlı kadın şiddete uğradı

Gaziantep'te 70 yaşındaki Suriye uyruklu kadına ‘çocuk hırsızına benzetildiği' gerekçesiyle tekme atan S.Ç., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. S.Ç.'nin birçok suçtan sabıkası olduğu öğrenildi.

Suriye'deki iç savaşın ardından ülkesinden kaçarak Gaziantep'e gelen 70 yaşındaki Suriyeli uyruklu yaşlı kadın, iddiaya göre kentteki bir çocuk hırsızına benzetildiği gerekçesiyle bir vatandaşın tekmeli saldırısına uğradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTINA ALINDI

Söz konusu olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayımlanması sonrası Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen S.Ç. polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 

Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntü! Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli yaşlı kadın şiddete uğradı

GAZİANTEP VALİSİ GÜL: DEVLETİMİZ SICAK ELİNİ UZATMIŞTIR

Şiddete maruz kalan 70 yaşındaki kadının akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilirken olay sonrası Gaziantep Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Gül paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve yaşlı teyzemize tekme atan kişi emniyetimizin titiz çalışması sonucu tespit edilmiş ve savcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır. Vali yardımcımız, teyzeyi evinde ziyaret ederek devletimizin sıcak elini uzatmıştır. Kriminal tiplere fırsat vermeyeceğiz. Üzgünüz" 

Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntü! Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli yaşlı kadın şiddete uğradı

BİRÇOK SUÇTAN SABIKALI ÇIKTI

Gözaltına alınan saldırgan S.Ç.'nin birçok suçtan sabıkalı olduğu öğrenildi. 

(İHA)

Gaziantep'te yürekleri sızlatan görüntü! Çocuk hırsızına benzetilen Suriyeli yaşlı kadın şiddete uğradı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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