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Gaziantep'teki hastane patlamasında korkunç detaylar: Bakanlık yazı gönderip uyarmış

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi'nin koronavirüs yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. 11 kişinin öldüğü yangından önce Sağlık Bakanlığı’nın oksijen cihazlarıyla ilgili hastaneleri dikkatli olmaları konusunda uyardığı ortaya çıktı.

Gaziantep'teki hastane patlamasında korkunç detaylar: Bakanlık yazı gönderip uyarmış

Gaziantep’te bulunan SANKO Üniversitesi Hastanesi koronavirüs yoğun bakım ünitesinde dün sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu patlama meydana geldi. 11 kişinin ölümüne neden olan yangından önce, 16-17 Aralık tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından  oksijen cihazlarıyla ilgili hastanelere yazı gönderdiği öğrenildi. 

''PATLAMA VE YANGINA SEBEBİYET VEREBİLİR'' UYARISI YAPILMIŞ

Yoğun bakımlardaki ‘Yüksek Akış Nazal Oksijen Terapi Sistemi’ cihazının koronavirüs tedavisinde önemli bir yer tuttuğu belirtilen yazıda bu cihazların bir kısmında yangılar meydana geldiği yönünde bildirimler alındığı belirtildi. Cihaz haznesinin tam oturmaması durumunda patlama veya yangına sebebiyet verebileceği belirtildi.

Gaziantep'teki hastane patlamasında korkunç detaylar: Bakanlık yazı gönderip uyarmış

''YOĞUNLUK RİSKİ DE BERABERİNDE GETİRDİ''

Hürriyet’e konuşan Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Koronavirüs nedeniyle bu cihazlar çok sık kullanıldı. Yoğun bakımlardaki yoğunluk bazı riskleri de beraberinde getirdi. Yoğun bakım servisinde uyulması gereken kurallar var. Yoğum bakım üniteleri bakanlık tarafından belli sürelerle denetleniyor. O yüzden Gaziantep’teki patlamanın nedeniyle ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil” dedi.

Gaziantep'teki hastane patlamasında korkunç detaylar: Bakanlık yazı gönderip uyarmış

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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