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  3. Gaziantep'teki öğrenci servisi kazasında can pazarı! Çok sayıda öğrenci yaralı!

Gaziantep'teki öğrenci servisi kazasında can pazarı! Çok sayıda öğrenci yaralı!

Gaziantep'te bir öğrenci servis aracının otomobille çarpıştığı kazada, 14'ü öğrenci 19 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki öğrenci servisi kazasında can pazarı! Çok sayıda öğrenci yaralı!

Can pazarının yaşandığı kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yer alan Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah okula gitmek için öğrencileri alan servis şoförü Mikail K. (41) idaresindeki 46 NA 914 plakalı servis aracı ile Ali Ö. (45) yönetimindeki 41 AEM 225 plakalı araç, kavşakta çarpıştı. Korkunç kazada 14’ü öğrenci, 2’si sürücü, toplam 19 kişi yaralandı.

Gaziantep'teki öğrenci servisi kazasında can pazarı! Çok sayıda öğrenci yaralı!

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Öğrenci ve araç idaresi başındaki şoförlere korkunç anlar yaşatan kazaya şahitlik edenler, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla bölge yakınlarındaki hastanelere kaldırdı. 

Polis olaya ilişkin inceleme başlattı.

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