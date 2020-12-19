Sabah saatlerinde Gaziantep'te bulunan Özel Sanko Hastanesi'nin Kovid-19 Yoğun Bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı.

Çıkan yangında yoğun bakımda tedavi gören 7 kişi ve yangın sırasında başka bir hastaneye sevk edilmek üzere 1, toplamda ise 8 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın ardından 11 kişi ise başka hastanelere nakledildi.

GAZİANTEP'TE PATLAMADA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Gaziantep'teki özel hastanede çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden kişilerin kimlikleri belli oldu. İşte patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın isimleri:

-Mehmet Reşit Saydanoğlu (75)

-Fethiye Kırca (78)

- Naciye Ulukütük (56)

-Abdi Hamzaoğlu (68)

- Elif Akgül (85)

- Ökkaş Akbulut (69)

-Kahraman Taş (71)

- Ali Saffet Kanpolat (64)

GAZİANTEP VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Gaziantep Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada," Özel Sani Konukoğlu Hastanesi yoğun bakım servisinde saat 04.45’te oksijen verilen solunum cihazının patlaması sonucu yangın meydana gelmiştir. Olayın ardından 20 kişilik yoğun bakım servisinde yatan toplam 19 hastadan 8’i hayatını kaybetmiş, 11 hasta çevredeki diğer hastanelere nakledilmiştir. Olayda yangın kaynaklı yaralı bulunmamaktadır. Olay yerinde ilgili ekiplerimiz gerekli önlemleri almış olup, incelemeler devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz." denildi.

Son dakika | Gaziantep'te hastanede patlama: 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var