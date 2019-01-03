Gaziantep’teki yatırımlarda yüzde 93’lük gerçekleşme başarısı

Gaziantep'te çok sayıda mega projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 2018'de gelir gider dengesinde yüzde 93'lük gerçekleşme oranıyla diğer belediyelere örnek oldu.

Konut, su ve ulaşım alanında çok sayıda mega projeyi hayata geçiren Büyükşehir, bütçesini de sağlama aldı. 1027 projeyle çıktığı hizmet yolunda dengeli bir bütçe oluşturan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Boşa harcayacak param yok" diyerek, yatırmlara ağırlık verirken, bütçeyi de başarılı bir şekilde yönetti.

Büyükşehir, fonlardan en iyi yararlanan belediye oldu

Yurt içinden ve yurt dışından aldığı hibelerle ekstra bir kaynak sağlayan Büyükşehir Belediyesi, hazırladığı yerel projeleri ulusal ve uluslararası alana taşımayı başardı, hibe fonlarıyla şehrin kalkınmasına katkı sundu. Büyükşehir, İpekyolu Kalkınma Ajansı, EU Comıssıon 7'nci Çerçeve, SODES-Valilik, EU, TUBİTAK, Kültür ve Turizm Bakanlığı, BM-UNICEF, BM-UNDP, EBRD, Kuwaıt Fonu, AB Fonu, UNDP, GIZ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES), GAP Bölge İdaresi ve Japonya Büyükelçiliği'nden toplamda yaklaşık 250 milyon TL hibe aldı.

Büyükşehir 2018'de 470 milyon TL borç ödedi

Büyükşehir, giderleri doğru yönetmesiyle önemli ölçüde tasarruf sağladı, gelir getiren projeleri uygulamaya alarak 2018 bütçe dönemini başarılı bir şekilde tamamlamış oldu. Sadece geçen yıl, geçmişten devreden borçlarla birlikte 470 milyon TL borç ödeyen Büyükşehir Belediyesi, bununla birlikte bütçenin yaklaşık yüzde 50'sini yol, köprü, kavşak, park, katı atık transfer istasyonu, biyogaz tesisi, güneş enerji santrali ve sosyal tesisler gibi yatırım giderlerinde kullandı. Büyükşehir, tarafından ortaya konulan bu durum diğer belediyelere örnek olacak bir nitelik taşımasıyla dikkati çekti.

Kaynak: İHA