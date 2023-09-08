Gaziantep’ten dünya sofralarına sunulan lezzet Kadooğlu Yağ

Dünya gıda sektörlerinin buluşma noktası İstanbul'da kapılarını açan ve yüzbinlerce ziyaretçinin akın ettiği World Food İstanbul 2023'te gözler Kadooğlu Yağ stadındaki ürünlere çevrildi.

60'a yakın ülke sofralarının vazgeçilmez lezzetlerini alıcılarıyla buluşturan Kadooğlu Yağ, bünyesindeki birbirinden farklı ürün ve markalar ile müşterilerin ilgi odağı oldu. Stantta yer alan Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, Azime, Elianto ve Mutfakların Şefi markalarının yenilikçi ürünleri alıcıların en fazla ilgi gösterdiği ürünler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Uluslararası Fuarların gıda markaların tanıtını için büyük önem taşıdığını ifade eden Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, dünya gıda sektörünün bir araya geldiği World Food İstanbul 2023'te bu yıl da her yıl olduğu gibi Kadooğlu Yağ ürün ve markalarının büyük ilgi gördüğünü, Türkiye'den dünya sofralarına sunulan lezzetler arasında yer almanın kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarların favorisi Kadooğlu Yağ

Gıda sektörünün en önemli öğeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin uluslararası pazarlardaki gururu haline gelen Kadooğlu Yağ bünyesinde üretilen birbirinden farklı ürün ve markalarla yenilikçi ürünlerin fuarda gördüğü ilgiden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını da sözlerine ekleyen Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu ülke ekonomisine sağladıkları yüksek katma değerlerden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Yurt içi ve yurt dışı pazarların aranan markası haline geldik, gerçekleştirdiğimiz ihracatın yanı sıra oluşturduğumuz istihdamla da ülke ekonomisine sağladığımız katkılardan dolayı gururluyuz. 2023 yılını hedeflerimizin üzerinde kapatacağımızı düşünüyoruz" dedi.

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60'ı aşkın ülke mutfağında Kadooğlu Yağ var

60'ın üzerinde ülke mutfağında Kadooğlu Yağ markalarının kullanıldığına dikkat çeken Kadooğlu Yağ CEO'su Celal Kadooğlu, "Kadooğlu Yağ olarak güçlü ve dinamik ekibimizle her gün aynı özenle ürettiğimiz ayçiçek, mısır, pamuk ve margarin yağlarımızı; Kadoo, Bizce, Brinto, Mayra, ve Azime markalarımızla 60'ın üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. Şirketimiz aynı zamanda iç piyasada 7 bölge müdürlüğü ve yaygın distribütörlük ağı ile Türkiye'nin dört köşesinde hizmet veriyoruz. Rekabet gücümüzü her geçen yıl yatırımlarımızla arttırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kadooğlu Panelde deprem bölgesini anlattı

Diğer taraftan Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı - WorldFood İstanbul'da gerçekleştirilen İhracatın Kalbindeki Gıda Sektörü ve 2024 Yol Haritası paneline diğer başkanlarla birlikte katılan Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Deprem sonrasındaki süreçle ilgili Güneydoğu İhracatçılar Birliği olarak bizler bir kriz masası oluşturduk. Bütün bölgemizde çadır kentleri oluşturduk. Psikolojik destek ihtiyacı olan çalışanlarımıza da destek sağladık. Yardım tırlarımızdan çok yoğun yardım geldi. Kimin neye ihtiyacı varsa doğru yerde, doğru zamanda teslimatını sağladık. Her çalışanımızın durumunu takip ettik. Üretimin sürdürülebilirliği için, bizim bölgemizin analizini yaptık. Bütün fabrikalarımızın kontrolünü gerçekleştirdik ve çok hızlı bir şekilde üretime girebildik tekrardan. Birlik beraberlikten güç doğar, bugün WorldFood platformunda bu gücün, bu birliğin olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)