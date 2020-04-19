Gaziemir’de salgının oluşturduğu etkilere karşı psikolojik destek

İzmir'de Gaziemir ilçe belediyesi, korona virüsü salgını nedeniyle virüsün oluşturduğu psikolojik etkiye karşı vatandaşlara destek verme kararı alırken, vatandaşların bu süreçte yaşadığı kaygı ve stresle baş edebilmeleri için Psikolojik Destek Hattı devreye alındı.

Korona virüsü salgınına karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Gaziemir Belediyesi, salgının oluşturduğu psikolojik etkilere karşı vatandaşlara destek veriyor. Bu kapsamda Gaziemir Belediyesi, yeni korona virüsü salgınından dolayı evlerinde kalan vatandaşların bu süreçte yaşadığı kaygı ve stresle baş edebilmeleri için Psikolojik Destek Hattını hizmete soktu. Sosyal izolasyon nedeniyle dışarı çıkamayan ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyanların, 0549 793 04 53 numaralı telefonu arayarak hafta içi 10.00-17.00 saatleri arasında psikologla görüşüp destek alabilecekleri ifade edildi.

Psikolojik Destek Hattında görev yapan psikolog, salgın nedeniyle yaşanan belirsizlik, günlük yaşam pratiğinin değişmesi, kişinin hayatı üzerindeki kontrol hissinin azalması, sosyal izolasyondan dolayı yaşanan yalnızlık hissi, umutsuzluk, korku, endişe, çaresizlik, virüse yakalanma ve yakınlarının sağlığı konusunda yoğun kaygı gibi duygular yaşayanlara psikolojik ve sosyal destek hizmeti veriyor.

Yeni sürece uyum

Psikolojik Destek Hattında destek veren Psikolog Yeliz Yorulmaz, salgın nedeniyle yaşanan psikolojik sorunlarla baş etme konusunda önerilerde bulundu. Korona virüsü salgını nedeniyle insanların yaşam pratiklerinin mecburen değiştiğini, bu durumun da insanların psikolojisi üzerinde birçok etki oluşturduğunu söyleyen Yorulmaz, "Korona virüsle birlikte alışılmadık bir yaşam sürdürmek durumundayız. Tüm alışkanlıklarımız, sosyal yaşantımız, ailemiz, arkadaşlıklarımız, iş hayatımız bu yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Doğal olarak da bu süreçte korku, kaygı, çaresizlik, umutsuzluk, öfke gibi hoşa gitmeyen pek çok duyguyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Şunu söyleyebilirim ki tüm bu duyguları yaşarken yalnız değilsiniz. Toplumumuzun büyük bir kısmı benzer kaygıları yaşıyor" dedi.

Salgın herkesi farklı etkiliyor

Korona virüsü salgını nedeniyle yaşanılan sosyal izolasyonun her bireyi farklı etkilediğinin altını çizen Psikolog Yeliz Yorulmaz, "Biliyoruz ki herkes aynı koşullarda evde kalmıyor. Bu süreç söylendiği kadar kolay ya da eğlenceli olmayabiliyor. Bazen çocuklarla 24 saat aralıksız birlikte olmak zorlayıcı olabiliyor. Ya da eşinizle uzun süre baş başa kalmak umduğunuz gibi sonuçlanmıyor. Bunun yanında evde kalmak isteği halde çalışmak zorunda olanlar ve işini kaybettiği için evde kalmak zorunda olanlar bu süreci farklı yaşayabiliyor" diye konuştu.

Psikolog Yeliz Yorulmaz, şu önerilerde bulundu:

"Unutmayın, içinde bulunduğumuz bu durum geçici bir süreç. Virüsü ciddiye alın, önlemeleri ihmal etmeyin; ama virüsü hayatınızın merkezine koymayın, farklı uğraşlar edinin. Evde kalmanın keyifli yanlarını keşfetmeye çalışın. Çocuklarla daha fazla vakit geçirmek, daha fazla kitap okumak, daha fazla uyumak, yeni yemek tarifleri denemek, izleyemediğiniz filmleri izlemek ya da size ne iyi geliyorsa onu yapmak gibi aktivitelerle bu süreci keyifli hale getirin. Geleceğe dair plan yapmayı, hayal kurmayı bırakmayın. Sahip olduklarınıza sıkıca sarılın. Acelemiz yok, vaktimiz çok. Yeter ki sağlıkla kalalım."

Virüsle çok yönlü mücadele

Korona virüsü salgını nedeniyle birçok sorunun ortaya çıktığını ve bu sorunlarla mücadelede yurttaşlara destek olmak için özel uygulamalar hayata geçirdiklerini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "İnsanlığı tehdit eden korona virüsü salgını, sağlık sorunlarının yanında ekonomik, sosyal ve psikolojik birçok soruna da yol açtı. İnsan yaşamını çok yönlü etkileyen bu süreçte belediyelere önemli görevler düşüyor. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren teyakkuza geçtik. Kamusal alanların temizlenip ilaçlanması uygulamalarımız başta olmak üzere; ekonomik, sosyal ve psikolojik desteklerimizle bu sürecin yönetilmesini sağlıyor, yurttaşlarımızın yanında yer alıyoruz. Bu süreçte yaşanan sosyal izolasyon nedeniyle evlerinden çıkamayan yurttaşlarımıza ve engelli bireylere Yalnızlıkla Mücadele Programımız kapsamında özel olarak destek veriyoruz. Bu uygulamalarımıza bir yenisini ekleyerek Psikolojik Destek Hattını hizmete soktuk. Psikolojik sorun yaşayan, destek almak isteyen yurttaşlarımız, Psikolojik Destek Hattımızı arayarak psikoloğumuzla görüşüp sorunlarını aşacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA