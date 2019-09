Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü şiirleri | mesajları | sözleri | konuşma metni

Gaziler Günü tüm Türk halkı tarafından merak edikip araştırılıyor. Peki Gaziler Günü ne zaman? Hangi gün? Gaziler Günü şiirleri | mesajları | sözleri | konuşma metni nelerdir? Tüm merak edilenler haberimizde...

GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır.

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:

“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”



Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.

19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2004 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.



Aynı gün diğer bir deyimle "Kahramanlık Günü" olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimizi hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmalıyız.

GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI

Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.

"Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

19 Eylül Perşembe günü Gaziler Gününde siz de yakın çevrenizde bulunan kahraman gazilere bir kısa mesaj gönderebilirsiniz.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?

GAZİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz. Arif Nihat Asya

Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.

Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.

Gaziler destansı tarihimizin yaşayan abideleridir.

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.

GAZİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

GAZİ

Türk çocuğu, İyice bak ve tanı;

İstiklal güneşi bu baştan doğdu.

Salgından kurtardı güzel vatanı,

Bütün düşmanları yurdumdan kovdu.

Türk kızıl Yüksel de göklere kadar,

Altın yıldızlardan işle bir çelenk,

Aşın bahçesinden çiçekler kopar,

Gazi’nin önüne ser, ışık ve renk.

Türk oğlu, rüzgarlar olsun sana at,

Doğudan batıya müjdeler taşı.

Gazi’yi gönlünün içinde yaşat,

De ki: Zafer olsun onun yoldaşı.

Cihan tarihini süsledi adı,

Ey büyük milletim, övün ve sevin.

Bir benzeri daha yaratılmadı,

Dünyada bir tane, senin Kemal’in.

Halide Nusret ZORLUTUNA

GAZİ

Düşmanlar siperde sınır dışında,

Vatanın bekcisi görev başında,

Bacağı topallar bir tek kurşunla,

Şehite yakındır yaralı Gazi.

Bir kolu kopsada suni kol takar,

Şehit düşmeyişi yüreği yakar,

Hainin leşide acayip kokar,

Şehite yakındır yaralı Gazi.

Bir gözü kör olsa hizmetten kaçmaz,

Gonca çiçek solar sulasan açmaz,

İçine kapanır sitemi saçmaz,

Şehite yakındır yaralı Gazi.

Vücudun pürüzü onu bağlamaz,

Kahraman askerdir,yiğit ağlamaz,

Yetkisi son bulur görev sağlamaz,

Şehite yakındır yaralı Gazi.

Kanını akıtır helal,hoş eder,

Tekerlekli sandalye üstünde gider,

Zekide borcunu şanıyla öder,

Şehite yakındır yaralı Gazi.

Zeki Çelik

GAZİLERİMİZE

Vatan aşkı yüreğinde ,

Dalgalanmış, bayrak olmuş.

Dile gelmiş, dağlar, taşlar,

İnancınla hayat bulmuş.

Çıktın yola, haykırarak:

“Vatan için aksın kanım,

Ya şehitlik, ya gazilik,

Bu yurt; benim canım, kanım.”

Düşmanlara karşı durdun,

İman dolu göğsün ile.

Güzel vatan, şanlı bayrak,

Senin ile gelir dile.

Güzel yurdum senden bize,

Ne değerli hediyedir.

Sana sonsuz minnettarlık,

Hepimizin gönlündedir.

Şanlı gazi, sana selâm!

Selâm sana ey şühedâ!

Vatan için bizlerin de,

Canlarımız olsun feda!

Rıfkı Kaymaz

GAZİ KEMAL’İN ASKERLERİ

Onların her biri Kınalı Hasan

Çanakkale’de her biri bir destan

Yaratan ölümsüz adsız kahraman

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Onlar Koca Seyit onlar bir vatan

Onlar bir bayrak gökte dalgalanan

Her biri bir yıldız semayı tutan

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Onlar bir çağlayan onlar bir pınar

Onlar bir Sakarya bir Dumlupınar

Onlar Kocatepe yıkılmaz hisar

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kimi Girne’yi düşürmeyen bir direk

Kimi Magusa’da atan bir yürek

Hepisinde mangal gibi bir yürek

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kimisi memurdu kimisi çiftçi

Kimisi askerdi kimisi işçi

Kimi mühendisti kimisi dişçi

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kiminin arkada kalmış balası

Kiminin elinde düğün kınası

Kimisini bekâr salmış anası

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kimisi rütbeli kimi rütbesiz

Dağ bayır ova her yer onlara düz

Kiminin yatağı kar kiminin buz

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Onlar vatan namus için bir nefer

‘Ya şehit ya gazi’ diyen bu sefer

Onlar için şehit olmak bir zafer

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Vatan sevdasıyla cepheye koşan

Kurşunla yoğrulup mayınla pişen

Ulu çınar gibi devrilip düşen

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kimi şehit oldu toprağa döndü

Kimi daldan kopan yaprağa döndü

Kiminin yuvası ocağı söndü

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Kimi bacağından kimi gözünden

Olmuş pkk yla çarpışmanın yüzünden

Hepsi sever vatanını özünden

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Hilalin yerine koyarlar haçı

Bazı kavramların boşalır içi

Şehidin gazinin nedir ki suçu

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Şehidine öldü gitti denilir

Gaziye ne önem ne değer verilir

Anaları kapılardan çevrilir

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Geride kalan yakınıyor halinden

İstiyor ki millet tutsun elinden

‘Vatan sağ olsun’düşürmüyor dilinden

Onlar Gazi Kemal’in askerleri!

Osman Öcal



GAZİYİM GAZİ

Vatan bizim can canımız

Hem anamız hem bacımız

Akarsa aksın bütün kanımız

Vatan için Gaziyim Gazi

Arazide ıslandım kurudum

Vatan sevgisi ile kuruldum

Bende göğsümden vuruldum

Vatan için Gaziyim Gazi

Asla kayıp etmedim özümü

Kanunlarla buldum hep çözümü

Çatışmada kayıp ettim gözümü

Vatan için Gaziyim Gazi

Kendim buldum kendi yolumu

Kolladım sağımı ve solumu

Pusuda kayıp ettim kolumu

Vatan için Gaziyim gazi

Helikopter ile indim dağa

Zarar vermedim hiçbir bağa

Çok haini teslim aldım sağ

Vatan için Gaziyim Gazi

Her göreve severek gittim

Nerde ateş varsa orda bittim

Ayağımıda dağda kayıp ettim

Vatan için Gaziyim Gazi

Arazide tank mayını patladı

Yüreğim çıktı sanki hopladı

Acılarımı ona onbeşe katladı

Vatan için Gaziyim Gazi

Şimdi onurum ve şanım var

Saygı duyulan bir yanım var

Verilecek bir de canım var

Vatan için Gaziyim Gazi

Gelmi dedin yoksa hadimi

Cudide kayıp ettim ben badimi

Unutmayın sakın adımı

Vatan için Gaziyim Gazi

Adnan der ki Çorumluyum

Gaziyim ve çok gururluyum

Sorarsanız ben huzurluyum

Vatan için Gaziyim Gazi

Adnan Şahin

GAZİLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ

Sayın .........

Değerli............

Saygıdeğer............ve eli öpülesi gaziler,

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin .....nci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırıldığımız gündür.

Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günle onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız.

Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.

Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.

Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Ulu Önder M.Kemal ATATÜRK’ün 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından gazilik ünvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde yer almaktadır.

“Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir.

Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir.”

Gazi ATATÜRK’ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı zamanda ATATÜRK’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir. Bu günde bizlerle beraber olarak mutluluğumuzu paylaşan sizlere tüm gaziler adına teşekkür ederim.

Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım.

------------------------------------------------------

Selamlama….

Gazilik, Türklerin genellikle evinde en anlamlı unvanlardandır. Şehitlik aşamasından sonra gelir. Savaşta ölenlere şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır.

Ulusumuzun tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk, bu onurlara kavuşmak için ulusu, yurdu, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmaktan asla kaçınmaz. Tarih boyunca atalarımız, her dönem, düşmanla mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmıştır. Yapılan savaşlarda yüz binlerce insanımız can verirken, bir o kadarı da cephede yaralanmıştır. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’ nda yaşamıştır. “Ya İstiklal, ya ölüm!” sözü bunu en güzel anlatan sözlerdendir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Bu kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.

Devletimiz, şehit yakınlarına ve gazilere madalya ile aylık maaş verir. Yine gazilerimize tedavi, ulaşım gibi hizmetlerde ücretsiz (bilgi yelpazesi.net) olanaklar tanır.

Büyük kahraman Mustafa Kemal’ de Sakarya Muharebesi’ nde gösterdiği yararlılıklarıyla 1921 yılında “gazilik” şanına değer bulunmuştur. Türkiye gazileri 19 Eylül 1983 tarihinde “Türkiye Muharip Gazileri Derneği” altında birleşmiştir.

Bu nedenlerle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür.

Gazilerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz. Onları her zaman ve her yerde onurlandıracak davranışlarda bulunmalıyız.

Saygılarımla…