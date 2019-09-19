Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü şiirleri | mesajları | sözleri | konuşma metni
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GAZİLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır.
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:
“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”
Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.
19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2004 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.
Aynı gün diğer bir deyimle "Kahramanlık Günü" olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimizi hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmalıyız.
GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI
Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
"Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."
Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.
Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.
Vatan için yaşayıp öldünüz; Siz toprağa değil, kalplere gömüldünüz.
"Hain pusularla söndürülen yaşamlara her geçen gün yenileri ekleniyor.Acımadan namertçe arkadan uzanıyor katillerin eli gencecik bedenlere.Kıydıkları canların hesabı bu dünyada sorulmasa bile, mahşer de yakalarına yapışacak koskoca bir millet var bu topraklar üzerinde."
Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. "Ya istiklal, ya ölüm!" demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.
Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.
19 Eylül Perşembe günü Gaziler Gününde siz de yakın çevrenizde bulunan kahraman gazilere bir kısa mesaj gönderebilirsiniz.
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ ÖNEMİ NEDİR?
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesi nedeniyle bugün gaziler günü olarak kutlanmaktadır.
13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi’nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği’ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi:
“Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi’nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.”
Sakarya Meydan Muhaberesi’nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM’since Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e, “MAREŞAL” rütbesi ile “GAZİ” ünvanı verilmiştir.
19 Eylül, “GAZİLER GÜNÜ” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2004 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.
Aynı gün diğer bir deyimle "Kahramanlık Günü" olarak da kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür. Şehitlerimizin ruhlarını huzurlu kılmamız için, savaş arkadaşları gazilerimizi hak ettikleri değeri vererek, onları her yerde ve her zaman onurlandırmalıyız.
GAZİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER
Şehit nurlanmış, Gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve Gazi, toprağı vatan; insanı ulus yapan değerlerdir. Şehit olmayı göze almayan, gazi olamaz. Arif Nihat Asya
Gazilik nesiller boyu taşınacak onurdur.
Gaziler şanlı tarihimizin ebedi kahramanlarıdır.
Gaziler destansı tarihimizin yaşayan abideleridir.
Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır.
GAZİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
GAZİ
Türk çocuğu, İyice bak ve tanı;
İstiklal güneşi bu baştan doğdu.
Salgından kurtardı güzel vatanı,
Bütün düşmanları yurdumdan kovdu.
Türk kızıl Yüksel de göklere kadar,
Altın yıldızlardan işle bir çelenk,
Aşın bahçesinden çiçekler kopar,
Gazi’nin önüne ser, ışık ve renk.
Türk oğlu, rüzgarlar olsun sana at,
Doğudan batıya müjdeler taşı.
Gazi’yi gönlünün içinde yaşat,
De ki: Zafer olsun onun yoldaşı.
Cihan tarihini süsledi adı,
Ey büyük milletim, övün ve sevin.
Bir benzeri daha yaratılmadı,
Dünyada bir tane, senin Kemal’in.
Halide Nusret ZORLUTUNA
GAZİ
Düşmanlar siperde sınır dışında,
Vatanın bekcisi görev başında,
Bacağı topallar bir tek kurşunla,
Şehite yakındır yaralı Gazi.
Bir kolu kopsada suni kol takar,
Şehit düşmeyişi yüreği yakar,
Hainin leşide acayip kokar,
Şehite yakındır yaralı Gazi.
Bir gözü kör olsa hizmetten kaçmaz,
Gonca çiçek solar sulasan açmaz,
İçine kapanır sitemi saçmaz,
Şehite yakındır yaralı Gazi.
Vücudun pürüzü onu bağlamaz,
Kahraman askerdir,yiğit ağlamaz,
Yetkisi son bulur görev sağlamaz,
Şehite yakındır yaralı Gazi.
Kanını akıtır helal,hoş eder,
Tekerlekli sandalye üstünde gider,
Zekide borcunu şanıyla öder,
Şehite yakındır yaralı Gazi.
Zeki Çelik
GAZİLERİMİZE
Vatan aşkı yüreğinde ,
Dalgalanmış, bayrak olmuş.
Dile gelmiş, dağlar, taşlar,
İnancınla hayat bulmuş.
Çıktın yola, haykırarak:
“Vatan için aksın kanım,
Ya şehitlik, ya gazilik,
Bu yurt; benim canım, kanım.”
Düşmanlara karşı durdun,
İman dolu göğsün ile.
Güzel vatan, şanlı bayrak,
Senin ile gelir dile.
Güzel yurdum senden bize,
Ne değerli hediyedir.
Sana sonsuz minnettarlık,
Hepimizin gönlündedir.
Şanlı gazi, sana selâm!
Selâm sana ey şühedâ!
Vatan için bizlerin de,
Canlarımız olsun feda!
Rıfkı Kaymaz
GAZİ KEMAL’İN ASKERLERİ
Onların her biri Kınalı Hasan
Çanakkale’de her biri bir destan
Yaratan ölümsüz adsız kahraman
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Onlar Koca Seyit onlar bir vatan
Onlar bir bayrak gökte dalgalanan
Her biri bir yıldız semayı tutan
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Onlar bir çağlayan onlar bir pınar
Onlar bir Sakarya bir Dumlupınar
Onlar Kocatepe yıkılmaz hisar
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kimi Girne’yi düşürmeyen bir direk
Kimi Magusa’da atan bir yürek
Hepisinde mangal gibi bir yürek
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kimisi memurdu kimisi çiftçi
Kimisi askerdi kimisi işçi
Kimi mühendisti kimisi dişçi
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kiminin arkada kalmış balası
Kiminin elinde düğün kınası
Kimisini bekâr salmış anası
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kimisi rütbeli kimi rütbesiz
Dağ bayır ova her yer onlara düz
Kiminin yatağı kar kiminin buz
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Onlar vatan namus için bir nefer
‘Ya şehit ya gazi’ diyen bu sefer
Onlar için şehit olmak bir zafer
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Vatan sevdasıyla cepheye koşan
Kurşunla yoğrulup mayınla pişen
Ulu çınar gibi devrilip düşen
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kimi şehit oldu toprağa döndü
Kimi daldan kopan yaprağa döndü
Kiminin yuvası ocağı söndü
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Kimi bacağından kimi gözünden
Olmuş pkk yla çarpışmanın yüzünden
Hepsi sever vatanını özünden
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Hilalin yerine koyarlar haçı
Bazı kavramların boşalır içi
Şehidin gazinin nedir ki suçu
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Şehidine öldü gitti denilir
Gaziye ne önem ne değer verilir
Anaları kapılardan çevrilir
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Geride kalan yakınıyor halinden
İstiyor ki millet tutsun elinden
‘Vatan sağ olsun’düşürmüyor dilinden
Onlar Gazi Kemal’in askerleri!
Osman Öcal
GAZİYİM GAZİ
Vatan bizim can canımız
Hem anamız hem bacımız
Akarsa aksın bütün kanımız
Vatan için Gaziyim Gazi
Arazide ıslandım kurudum
Vatan sevgisi ile kuruldum
Bende göğsümden vuruldum
Vatan için Gaziyim Gazi
Asla kayıp etmedim özümü
Kanunlarla buldum hep çözümü
Çatışmada kayıp ettim gözümü
Vatan için Gaziyim Gazi
Kendim buldum kendi yolumu
Kolladım sağımı ve solumu
Pusuda kayıp ettim kolumu
Vatan için Gaziyim gazi
Helikopter ile indim dağa
Zarar vermedim hiçbir bağa
Çok haini teslim aldım sağ
Vatan için Gaziyim Gazi
Her göreve severek gittim
Nerde ateş varsa orda bittim
Ayağımıda dağda kayıp ettim
Vatan için Gaziyim Gazi
Arazide tank mayını patladı
Yüreğim çıktı sanki hopladı
Acılarımı ona onbeşe katladı
Vatan için Gaziyim Gazi
Şimdi onurum ve şanım var
Saygı duyulan bir yanım var
Verilecek bir de canım var
Vatan için Gaziyim Gazi
Gelmi dedin yoksa hadimi
Cudide kayıp ettim ben badimi
Unutmayın sakın adımı
Vatan için Gaziyim Gazi
Adnan der ki Çorumluyum
Gaziyim ve çok gururluyum
Sorarsanız ben huzurluyum
Vatan için Gaziyim Gazi
Adnan Şahin
GAZİLER GÜNÜ KONUŞMA METNİ
Sayın .........
Değerli............
Saygıdeğer............ve eli öpülesi gaziler,
Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasını müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal ATATÜRK’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallık rütbesi ve gazilik unvanının verilmesinin .....nci yıldönümünü büyük bir coşku ile kutluyoruz.
Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin yanı sıra, Kore Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırıldığımız gündür.
Gaziler Günü, canlarını bu aziz ulusa adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu mutlu günle onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız.
Dün olduğu gibi bugün de, aynı inançla, bu aziz vatanın birliği ve bölünmezliğine ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız.
Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir.
Gaziliğin devlet ve millet nezdindeki en büyük önemi, Ulu Önder M.Kemal ATATÜRK’ün 19 Eylül 1921’de TBMM tarafından gazilik ünvanı tevcih edilmesi üzerine söylediği şu ifadelerde yer almaktadır.
“Kahraman Türk Ordusu; sizin kahramanlığınızla kazanılan büyük zaferin millet tarafından takdimine delalet eden bu ünvan ve rütbeye ancak size izafe ederek bütün askerlik hayatımın en büyük iftiharı olarak taşıyacağım. Milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin, can veren şehitlerimizin hatıralarını yüceltmek, onlara olan minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek milli görevimizdir.
Vatanımızın kurtuluşunda düşmanla amansız mücadele eden malül veya gazi olarak hayat mücadelesi veren bu değerli şahıslara sahip çıkmak ve onlara saygılı olmak milletimizin tarihine ve mazisine bağlılığın bir ifadesidir.”
Gazi ATATÜRK’ün bu sözleri, gazilerimizin tescil edilmiş en büyük gurur ve teminatıdır. Aynı zamanda ATATÜRK’ün bir vasiyeti olarak kabul edilmelidir. Bu günde bizlerle beraber olarak mutluluğumuzu paylaşan sizlere tüm gaziler adına teşekkür ederim.
Başta Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşen tüm şehitlerimizin ve ebediyete intikal eden gazilerimizin manevi huzurlarında saygı ile eğilir, kahraman gazilerimize sevgi ve şükranlarımızı sunarım.
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Selamlama….
Gazilik, Türklerin genellikle evinde en anlamlı unvanlardandır. Şehitlik aşamasından sonra gelir. Savaşta ölenlere şehit, savaşa katılarak büyük yararlılık gösterenlere, yaralananlara ise Gazi deriz. Gazilerimiz, şehitlerimizle birlikte bu vatanı yurt edinmemizde, vatanın korunmasında her türlü güçlüğe göğüs germişlerdir. Gerektiğinde gözlerini bile kırpmadan can vermeye hazır olmuşlardır.
Ulusumuzun tarihinde İslam öncesi ve sonrası şehitlik ve gazilik onuru vardır. Her Türk, bu onurlara kavuşmak için ulusu, yurdu, bayrağı ve kutsal değerleri için savaşmaktan asla kaçınmaz. Tarih boyunca atalarımız, her dönem, düşmanla mücadele etmiş ve düşmanı yurttan atmıştır. Yapılan savaşlarda yüz binlerce insanımız can verirken, bir o kadarı da cephede yaralanmıştır. Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’ nda yaşamıştır. “Ya İstiklal, ya ölüm!” sözü bunu en güzel anlatan sözlerdendir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Bu kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluyuz.
Devletimiz, şehit yakınlarına ve gazilere madalya ile aylık maaş verir. Yine gazilerimize tedavi, ulaşım gibi hizmetlerde ücretsiz (bilgi yelpazesi.net) olanaklar tanır.
Büyük kahraman Mustafa Kemal’ de Sakarya Muharebesi’ nde gösterdiği yararlılıklarıyla 1921 yılında “gazilik” şanına değer bulunmuştur. Türkiye gazileri 19 Eylül 1983 tarihinde “Türkiye Muharip Gazileri Derneği” altında birleşmiştir.
Bu nedenlerle, yurdumuzda her yıl 19 Eylül “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Yerel kurtuluş günleri de gazilerimiz ve kahramanlarımız için birer anma günüdür.
Gazilerimize hak ettikleri değeri vermeliyiz. Onları her zaman ve her yerde onurlandıracak davranışlarda bulunmalıyız.
Saygılarımla…
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