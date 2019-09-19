Gaziler Gününde yamaç paraşütüyle uçtu

Oltu 25 Mart sporcusu yamaç paraşütçüsü Bayram Yücel 19 Eylül Gaziler gününde gazilere destek amaçlı Oltu Sitare dağından uçarak gök yünde bayrak açarak Aslanpaşa Mahallesinde çayıra indi.

Yamaç Paraşütçüsü Bayram Yücel" Bugün, kahraman gazilerimize vefa duygularımızı ifade etmek için Sitare dağından atlayış gerçekleştirdim Gök yüzünde şanlı bayrağımız açtım 15 dakika gök yüzünde kaldım sonra iniş yaptım. Şanlı tarihi boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Bizlerde onları unutmayıp bütün gazilerimizin günü kutlarım vatan için şehit düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: İHA