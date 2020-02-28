Gaziler, şehit yakınları ve emekli askerlerden "her türlü göreve hazırız" mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, İdlib'de Türk askerlerini hedef alan saldırıya ilişkin yaptıkları ortak açıklamada, her türlü göreve hazır olduklarını bildirdi.

"Yüreğimiz yanıyor" başlığıyla yapılan açıklamada, Türk askerini hedef alan menfur saldırılar şiddetle kınandı.

Türkiye'nin güçlü ve köklü bir devlet olduğu vurgulanan açıklamada, "Öncelikle bütün diplomatik yollar kullanılmak suretiyle Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik saldırıların durdurulması ve süratle gereken cevabın verilmesinin, devletimizin önceliği olması gerektiğini değerlendiriyoruz. Suriye rejiminin insanlığa karşı işlediği suçların bir an önce durdurulması maksadıyla Astana ve Soçi mutabakat süreçlerinin gereği, ilgili taraflar başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerlerine düşen görevi ivedilikle yerine getirmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türk milletinin ve onun bağrından çıkan kahraman ordunun her zaman yanında olunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman şehitlerimize Tanrı'dan rahmet, yüce Türk milletine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve şehitlerimizin aile ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı kahraman askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerinin her kademesinde görev yapan emekli personelle, asker kökenli derneklerimizin mensupları olarak verilecek her türlü göreve hazırız."





Kaynak: AA