Gaziler ve engelli dalgıçlar 15 Temmuz şehitleri anısına dalış yaptı

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" programıyla 15 Temmuz Şehitleri anıldı. Etkinlikte engelli yüzücüler, 15 Temmuz Şehitleri anısına dalış yaparak Ay Yıldızlı Bayrağı su altına yerleştirdi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "15 Temmuz Milli İrade Dalışı" programıyla 15 Temmuz Şehitleri anıldı. Etkinlikte görme, işitme, süreğen, bedensel ve zihinsel engellilerden oluşan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Kulübü Öğrencileri ile Bağcılarlı 15 Temmuz gazileri su altı dalışı yaptı.

15 Temmuz Köprüsü'nün Anadolu Yakası ayağında bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleşecek etkinlikte engelliler ve 15 Temmuz gazilerinden Bekir Yıldız ile Hamit Hakan Türkyılmaz dalgıç kıyafetlerini giyerek kurbağa adamlarla birlikte sualtına tüplü dalış yaptı. Engelliler ve gaziler su altından 15 Temmuz şehitleri anısına 15 metrelik Türk Bayrağı açtı. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, engelliler ve yakınları katıldı.

"HAİNLERİ PÜSKÜRTECEK İMAN DOLU İNSANLAR OLACAKTIR"

15 Temmuz darbe girişiminde gazi olan Hakan Yılmaztürk, "Hain darbe girişimi üzerinden 3 yıl geçti. Bizim için hala ilk günkü gibi. Koyamete kadar bu topraklarda diri olması gerekiyor. Biz bu topraklarda olduğumuz sürece ülkemiz üzerinde emelleri olanlar ister topla ister 15 Temmuz'da olduğu gibi maşalarla gelecek. Ama ne şekilde gelirlerse onları püskürtecek iman dolu insanlar olacaktır" dedi.

"BİZ BU DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Engelli dalıcı Tarık Kuru, "Bu dalışın anlam ve önemi çok büyük. İnşallah bu bayrağı 15 Temmuz'da olduğu gibi kastederler olmaz. Bu ülke bir 15 Temmuz daha yaşamaz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun" derken, 15 Temmuz hain darbe girişimi gazi olan Bekir Yıldız ise, "Basın ekspres yolunun orada tank ve sivil aracın arasına sıkışarak Gazi oldum. Suyun altında da bayrak açmamız ayrıca özellikle Şehitler köprüsünün tam altında olması çok onur verici oldu. Onlar bir gün kalkıştı. Biz bu davanın takipçisi olacağız. Bir ömür boyu takipçisi olacağız" diye konuştu.

"15 TEMMUZ BU ÜLKENİN GELECEĞİNE İPOTEK KOYMAK İSTEYENLERİN SALDIRISIDIR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, ise dalış programında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Milli İrade bayramı dolayısıyla bugün su altı dalışı gerçekleştirdik. Bağcılar Belediyesi olarak daha önce defalarca bu programı tekrarlamıştık. Bugün de Bağcılar Belediyesi dalış ekibi ile birlikte buradayız. 2 15 temmuz gazimiz, engelli kardeşlerimiz ve profesyonel dalıcılarımız ile birlikte su altında bayrak açacaklar. 15 Temmuz bu ülkenin geleceğine ipotek koymak isteyenlerin saldırısıdır. Bu saldırıya karşı milletin onurlu davranışıdır" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA