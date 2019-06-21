Gazilere madalyaları tevcih edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Lalapaşa ve Süloğlu ilçelerindeki Kıbrıs gazilerine madalyaları tevcih edildi.



Gaziler Rüstem Viran, Fahri İnal, Enver Can ve Hüseyin Taş'a, ilçelerinde düzenlenen törenle, Milli Mücadele Madalyaları Tüzüğü kapsamında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmaları dolayısıyla madalya ve beratı takdim edildi.



Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Lalapaşa Kaymakamlığı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gazilerin şanlı Türk ordusunu ve Türk milletini Kuzey Kıbrıs’ta ön saflarda temsil ederek millet uğruna, vatan uğruna fedakarlığın ve barışın ne olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini belirtti.



Türk milletinin bu kahraman ruha sonuna kadar sahip çıkacağını aktaran Özbaş, şunları kaydetti:



"Bizlerin kalplerinde ve gönüllerinde bu kahraman ruhun yaşamasını sağlayan siz değerli büyüklerimize, siz değerli gazilerimize daima minnet ve şükran duyacağız. Bugün sizlere tevcih edilen Milli Mücadele Madalyası bugün sizde, yarın çocuklarınızda öbür gün torunlarınız da, sizlerden kalan bir gurur olarak anılacak ve yaşatılacaktır. Milli Mücadele Madalyası bir nişanedir.

Madalyalarınız sizlere olan vefa borcumuz ve minnet duygumuzu nesiller boyunca hatırlatacak bir semboldür. Sizlere takdim edilen bu madalyalar aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının işaretidir. Bizler ve şanlı Türk milleti bu kahramanlıklarınızı hiçbir zaman unutmayacaktır."



Törenlere, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ve gazilerin aileleri katıldı.









Kaynak: AA