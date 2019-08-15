Gazinin darbedildiği kafe, çevik kuvvet ve zabıta eşliğinde kapatıldı (2)- Yeniden

VALİDEN ZİYARET

Bursa Valisi Yakup Canbolat, kafede darbedilen gazi Ömür Karaman ile onu saldırganlardan kurtarmak isterken, dövülen otopark görevlisi Emre Efe'yi (23) ziyaret etti. Ziyarette Gürsu Kaymakamı Mustafa Koç, İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Hakan Saraç, Gürsu Belediye Başkan Vekili Ali Kuzgun ve Gürsu İlçe Jandarma Komutanı Fatih Erdoğan da Canbolat'a eşlik etti. Vali Canbolat, failler hakkında gerekli hukuki işlemlerin yapıldığını söyleyerek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Gazi Ömür Karaman ile birlikte darbedilen otopark görevlisi Emre Efe ise "Kumsaz'daydım. Ömür Karaman gazimizi kafeden darbederek çıkardıklarını gördüm. Olay yerine gittim ve 2 kişiyi iteledim. Bana da saldırdılar ve beni de darbettiler. Canımı zor kurtardım. İfademde söylediğim 3 kişiyi tutukladılar. İşletmenin kapatıldığını öğrendik" dedi.

KAFE SAHİBİNİN AMCASI KONUŞTU

Gazi Karaman'ın darbedilmesi ile ilgili tutuklanarak cezaevine gönderilen kafe sahibi S.Ş.'nin amcası Özay Ş., yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Görgü tanıklarından olayı dinlediğini belirten Şahin, "Bana buraya bir müşteri geldiğini ve gelen kişinin kafede aileler varken ayaklarını uzatarak oturduğunu söylediler. Bu esnada Ö.Ş., kafeye yardıma geliyor ve pis olan masaları siliyor. Ö.Ş, gazi Karaman'ın masasını sildiği esnada Karaman'a, "Aileler bu oturmanızdan rahatsız oluyor. Lütfen düzgün oturur musunuz?" diye ikazda bulunuyor. Karaman'a da Ö.Ş.'ye "Ayaklarımı indirmiyorum" diyerek cevap veriyor. Ö.Ş., Karaman'ı tekrar ikaz etmesine rağmen Karaman ayaklarını indirmiyor. Bu sırada gazi Karaman dışarı çıkıyor ve orada da hakarete devam ediyor. Kalabalık Karaman'ın başına toplanıyor ve orada bir arbede çıkıyor. Karaman bu süreçte hiçbir şekilde gazi olduğunu söylemiyor. Gazi olduğunu söylese böyle bir durum yaşanmazdı. Gazi Karaman'ın yaralanması o çıkan arbede esnasında oluyor. Karaman'ın gazi olduğunu biz medyadan öğrendik. Hepimiz üzgünüz. Gazimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 3 kişi tutuklandı. Emniyetimiz ve savcılığımız bu olayı en doğru şekilde gün yüzüne çıkaracağına inanıyoruz" dedi.

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DHA