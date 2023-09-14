Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş Karacasu Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan depremzede çocuklara bisiklet hediye etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş Karacasu Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan depremzede çocuklara bisiklet hediye etti. Çocuklara bisikletlerini teslim eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet, millet olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk gününden bu yana bölgede yardım faaliyetleri gerçekleştiren Gaziosmanpaşa Belediyesi, depremzedelerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Bu kapsamda Gaziosmanpaşa Belediyesi, Kahramanmaraş Karacasu Geçici Barınma Merkezi'nde düzenlenen programda depremzede çocuklara bisiklet hediye etti. Bisiklet dağıtımına AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve konteyner kentte yaşayan vatandaşlar katıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından hediye edilen bisikletlerine kavuşan çocukların sevinçleri yüzlerinden okunurken, aileler de emeği geçen herkese teşekkür etti.

" Biz birlikte güçlüyüz"

Dağıtımı gerçekleştirilen bisikletlerin çocuklara hayırlı olmasını dileyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "6 Şubat depremlerinin ardından sık sık Kahramanmaraş'ı ziyaret edip vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bugün de çocuklarımıza bisiklet dağıtımı için buradayız. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok zor bir süreç ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devlet, millet olarak deprem bölgesindeki yaraları sarmaya gayret ediyoruz. İlk günden itibaren tüm Türkiye olarak çok büyük bir dayanışma örneği gösteriyoruz. Bizler de imkanlarımız ölçüsünde sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Biz birlikte güçlüyüz. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bisikletlerimiz yavrularımıza hayırlı olsun" dedi.

"Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız sayın Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür ediyoruz"

Deprem süresince verdiği desteklerden dolayı Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya teşekkür eden Başkan Güngör, "Bugün de kardeş belediyelerimizden Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin düzenlediği bisiklet dağıtım programında bir araya geldik. Yavrularımız yeni bisikletlerine kavuşuyor. Depremin ilk gününden itibaren yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Sayın Hasan Tahsin Usta ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukların sevinci bizleri de mutlu ediyor"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, "Çocuklarımızın sevinci bizleri de çok mutlu ediyor. Yeni bisikletleri çocuklarımıza hayırlı olsun. Destekleri için Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Gaziosmanpaşa Belediyesi depremzede çocuklara bisiklet hediye etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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