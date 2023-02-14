Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük deprem ardından yeniden konuşulmaya başlanan büyük İstanbul depremi için İBB tarafından İstanbul'da yer alan 39 ilçe için olası kayıp tahminleri yayınlandı. Yayınlanan kitapçıkta Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa deprem bölgesi mi, Deprem riski nedir? Gaziosmanpaşa’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var? tüm bu sorular yanıtlanmış oldu.

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Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Gaziosmanpaşa Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

Gaziosmanpaşa’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

gaziosmanpasa-deprem-haritasi1.jpg

Gaziosmanpaşa için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 44 ile 12 bin 786 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 28 ile 8 bin 375 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 28 ile 8 bin 122 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

gaziosmanpasa-deprem-haritasi-2.jpg

Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Gaziosmanpaşa genelinde çok ağır hasarlı 129, ağır hasarlı 403 , orta hasarlı 2 bin 276, Hafif hasarlı ise 6 bin 969 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADIÇOK AĞIR
HASARLI		AĞIR
HASARLI		ORTA
HASARLI		HAFİF
HASARLI
BAĞLARBAŞI824142423
BARBAROS HAYRETTİNPAŞA925185655
FEVZİ ÇAKMAK51382256
HÜRRİYET1024147435
KARADENİZ925192759
KARAYOLLARI521144492
KARLITEPE41690251
KAZIM KARABEKİR41395438
MERKEZ1846249622
MEVLANA1224135
PAZARİÇİ826136333
SARIGÖL1551219561
ŞEMSİPAŞA41187307
YENİ MAHALLE1134180515
YENİDOĞAN729127308
YILDIZTABYA1143177479
TOPLAM1294032.2766.969

Gaziosmanpaşa'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADICAN KAYBI
SAYISI		AĞIR YARALI
SAYISI		HASTANEDE TEDAVİ
SAYISI		HAFİF YARALI
SAYISI
BAĞLARBAŞI1062960
BARBAROS HAYRETTİNPAŞA1263576
FEVZİ ÇAKMAK6318
HÜRRİYET1373672
KARADENİZ1574499
KARAYOLLARI531948
KARLITEPE431327
KAZIM KARABEKİR7321
MERKEZ1594284
MEVLANA10413
PAZARİÇİ641736
SARIGÖL1293878
ŞEMSİPAŞA641838
YENİ MAHALLE14839

81

YENİDOĞAN541635
YILDIZTABYA972963
TOPLAM14083418898

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Gaziosmanpaşa geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADIGEÇİCİ BARINMA İHTİYACI
HANE SAYISI
BAĞLARBAŞI918
BARBAROS HAYRETTİNPAŞA1.180
FEVZİ ÇAKMAK664
HÜRRİYET1.004
KARADENİZ1.571
KARAYOLLARI939
KARLITEPE620
KAZIM KARABEKİR791
MERKEZ1.234
MEVLANA268
PAZARİÇİ466
SARIGÖL1.114
ŞEMSİPAŞA580
YENİ MAHALLE1.304
YENİDOĞAN348
YILDIZTABYA962
TOPLAM13.963

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Gaziosmanpaşa ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Gaziosmanpaşa Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Gaziosmanpaşa’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

gaziosmanpasa-deprem-haritasi-3.jpg

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Gaziosmanpaşa Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.

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