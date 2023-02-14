Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı? Gaziosmanpaşa'da deprem riski nedir? 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla meydana gelen iki büyük deprem sonrası, uzmanlar olası İstanbul depremine dikkat çekti. 1999 depreminden büyük yara alan İstanbul’da olası bir deprem için bir çok senaryo hazırlandı.

Bu çerçevede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile birlikte İstanbul'un Gaziosmanpaşa Olası Deprem Kayıp tahminleri Kitapçığı yayınladı. Kitapçıkta bir çok senaryo ele alındı.

Kitapçıkta yer alan bilgilere göre bu risk haritasında deterministik yaklaşım baz alındığı kaydedilirken Mw= 7.5 büyüklüğündeki deprem senaryosu kullanılarak sonuçlar oluşturulduğu aktarıldı.

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Gaziosmanpaşa’da 2000 yılı öncesi ve sonrası kaç bina var?

Bina envanteri derlenmesi için gerekli olan veriler İBB kurumsal mekânsal bilgi altyapısından CBS tabanlı olarak temin edilmiştir. Bina verileri CBS tabanlı alan geometrisi olup, ITRF96TM30 koordinat sistemindedir

Gaziosmanpaşa için yayınlanan rapor bina yapım yılı 1980 öncesi yüzde 44 ile 12 bin 786 adet bina, 1980-2000 arası yüzde 28 ile 8 bin 375 bina, yapım yılı 2000 sonrası ise yüzde 28 ile 8 bin 122 adet bina olduğu görülüyor.

Aşağıdaki raporda ise binaların kaç katlı olduğunu gösteren bir veri gösteriliyor.

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Gaziosmanpaşa depreme dayanıklı mı?

Yayınlanan kitapçıkta 7.5 şiddetinde bina yapım yılı baz alınarak oluşturulan risk analizinde aşağıdaki tabloya yer verilmiştir. Raporda Gaziosmanpaşa genelinde çok ağır hasarlı 129, ağır hasarlı 403 , orta hasarlı 2 bin 276, Hafif hasarlı ise 6 bin 969 şeklinde yer aldı.

Mahalle mahalle daha detaylı bilgi için aşağıdaki tablo paylaşılmıştır.

MAHALLE ADI ÇOK AĞIR

HASARLI AĞIR

HASARLI ORTA

HASARLI HAFİF

HASARLI BAĞLARBAŞI 8 24 142 423 BARBAROS HAYRETTİNPAŞA 9 25 185 655 FEVZİ ÇAKMAK 5 13 82 256 HÜRRİYET 10 24 147 435 KARADENİZ 9 25 192 759 KARAYOLLARI 5 21 144 492 KARLITEPE 4 16 90 251 KAZIM KARABEKİR 4 13 95 438 MERKEZ 18 46 249 622 MEVLANA 1 2 24 135 PAZARİÇİ 8 26 136 333 SARIGÖL 15 51 219 561 ŞEMSİPAŞA 4 11 87 307 YENİ MAHALLE 11 34 180 515 YENİDOĞAN 7 29 127 308 YILDIZTABYA 11 43 177 479 TOPLAM 129 403 2.276 6.969

Gaziosmanpaşa'da ne kadar can kaybı olur?

Bu çalışmada can kaybı ve yaralanma hesaplarında, HAZUS-MH MR4 (2003, ve daha önceki HAZUS versiyonları) yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntem bina hasarı ile ölüm ve yaralanmalar arasında doğrudan ilişki kurmaktadır.

MAHALLE ADI CAN KAYBI

SAYISI AĞIR YARALI

SAYISI HASTANEDE TEDAVİ

SAYISI HAFİF YARALI

SAYISI BAĞLARBAŞI 10 6 29 60 BARBAROS HAYRETTİNPAŞA 12 6 35 76 FEVZİ ÇAKMAK 6 3 18 HÜRRİYET 13 7 36 72 KARADENİZ 15 7 44 99 KARAYOLLARI 5 3 19 48 KARLITEPE 4 3 13 27 KAZIM KARABEKİR 7 3 21 MERKEZ 15 9 42 84 MEVLANA 1 0 4 13 PAZARİÇİ 6 4 17 36 SARIGÖL 12 9 38 78 ŞEMSİPAŞA 6 4 18 38 YENİ MAHALLE 14 8 39 81 YENİDOĞAN 5 4 16 35 YILDIZTABYA 9 7 29 63 TOPLAM 140 83 418 898

HAZUS-MH MR4 (2003) yöntemi kapsamında, her bir yaralanma derecesine tekabül eden bina sakinlerinin yaralanma oranları, binaların hasar derecelerine göre değişik bina sınıfları için sunulmaktadır. Bu oranlar gözlemsel verilere ve verinin olmadığı durumlarda uzman yorumuna dayanmaktadır. Her bir bina sınıfı için, her bir hasar seviyesindeki bina sayısı bu tür binalarda bulunan ortalama nüfus ve ilgili bina sakinlerinin yaralanma oranı ile çarpılarak ilgili yaralanma seviyesindeki kişi sayısı tahmin edilir.

Kullanılan tüm modellerin mevcut bilgi birikimi ve gözlemleri yansıttığı ancak deprem can kaybı ve yaralanmalarındaki büyük belirsizlikler nedeniyle hata payları içerebileceği ifade edilmelidir.

Gaziosmanpaşa geçici barınma risk analizi

Deprem nedeni ile meydana gelen bina hasarlarının en önemli sonuçlarından birisi, binaların sağladığı en temel ihtiyaç olan barındırma özelliğini kaybetmeleridir. Bu nedenle bir senaryo depremi sırasında oluşabilecek bina hasarlarının tahminini takiben kullanılamayacak durumda olan konutlarda ikamet eden hane sayısı ile ilişkili olarak, acil barınma ihtiyacı konusunda değerlendirmeler yapılabilir. 1999 Kocaeli depremi sonrasında, bina hasarı ve barınma ihtiyacına dair İstanbul’da da gözlemlenen en önemli husus, depremin hemen sonrasında, hasarlı olmasa dahi insanların binalara girmekten ve orada yaşamaktan korkmasıdır. Bu nedenle, depremi takip eden ilk günlerde, azımsanmayacak ölçüde bir barınma ihtiyacı olacaktır.

MAHALLE ADI GEÇİCİ BARINMA İHTİYACI

HANE SAYISI BAĞLARBAŞI 918 BARBAROS HAYRETTİNPAŞA 1.180 FEVZİ ÇAKMAK 664 HÜRRİYET 1.004 KARADENİZ 1.571 KARAYOLLARI 939 KARLITEPE 620 KAZIM KARABEKİR 791 MERKEZ 1.234 MEVLANA 268 PAZARİÇİ 466 SARIGÖL 1.114 ŞEMSİPAŞA 580 YENİ MAHALLE 1.304 YENİDOĞAN 348 YILDIZTABYA 962 TOPLAM 13.963

Olası İstanbul depremi sonrasında bu tür acil barınmaya ihtiyaç duyacak olan aile sayısının tahmininde, çok ağır, ağır ve orta hasarlı konut türü binalardaki hane sayısı kullanılmıştır. Bu doğrultuda Mw=7.5 senaryo depremi için Gaziosmanpaşa ilçesi geçici barınma ihtiyacı mahalle bazlı değerleri Tablo 5-4 ve dağılım haritası, Şekil 5-14’te verilmiştir.

Gaziosmanpaşa Deprem Riski Nedir, Zemin Sağlamlığı Nedir?

Bu raporun yayınlamasıyla Gaziosmanpaşa’te hangi mahallelerin zemininin daha sağlam olduğu da ortaya çıktı. Aşağıdaki tabloda mavi daha sağlam, kırmızı ise daha kötü zemini ifade etmekte olduğu gözüküyor.

Kaynak: Bu sayfada yer alan tüm istatistiksel veriler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı "Gaziosmanpaşa Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı"'ndan elde edilen verilere dayandırılarak yayınlanmıştır.