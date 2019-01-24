Gaziosmanpaşa’da AVM güvenlikçilerine silahlı saldırı: 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da, bir alışveriş merkezinin önüne gelen araç, güvenlik noktasına silahlı saldırıda bulundu, saldırıda bir özel güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde yer alan bir alışverişinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin güvenlik noktasına gelen bir otomobilden ateş açıldı. Düzenlenen saldırıda bir özel güvenlik görevlisi bacağından yaralandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler sürücü kimliği ve plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Güvenlik şeridi çeken olay yerin inceleme ekipleri ise olay yerinden delil ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Öte yandan merkezin giriş kapısındaki camların kırıldığı da görüldü.

Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan saldırgan veya saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA