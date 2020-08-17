Gaziosmanpaşa'da ilk önce kaza yaptı, sonra gazetecilere saldırdı

Gaziosmanpaşa’da yaşanan olayda park halindeki tır, henüz bilinmeyen bir nedenle hareket ederek bir apartmanın bahçesine girerek, yan yattı. Olayın ardından tır sürücüsü kaza haberini yapmak isteyen gazetecilere saldırı girişiminde bulundu.

Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesi General Aldoğan Caddesi'nde saat 00.30 sularında meydana gelen kazada ismi henüz öğrenilemeyen 34 DBS 912 plakalı talaş yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle hareket etmeye başladı. Aşırı yüklü olan tır daha sonra kaldırımlardaki ağaçları ezip, bir binanın bahçesine girdi.

Tır daha sonra arkadan yan yattı. Kazanın geç saatte olması nedeniyle şans eseri kimse yaralanmazken, olay yerine polis sevk edildi.



''SİZİ YOK EDİP BİTİRİRİM''

Daha sonra olay haber çekmek için giden gazetecilere tırın sahipleri saldırdı. Aralarında kadınların da olduğu tır sahipleri, “çekmeyin, çekerseniz sizi yok edip, bitiririm” diyerek tehdit etti. Saldırganlar, tehditlerine devam ederek kameraya el atıp, çekim yapılmasına engellemeye çalıştı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.