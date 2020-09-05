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Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti! 18 yaşındaki eşini öldürdü

Türkiye'de her geçen gün artan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Gaziosmanpaşa'da 18 yaşındaki bir kadın eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Katil zanlısı olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra karakola teslim oldu.

Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti! 18 yaşındaki eşini öldürdü

Kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Gaziosmanpaşa'nın Merkez Mahallesi'nde 18 yaşındaki Sevilay Kaya, azeri uyruklu Vüsal Oruçov tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dini nikahlı eşini öldüren Vüsal Oruçov, beraber yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı.

Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti! 18 yaşındaki eşinin boğazını kesti

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. 

Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti! 18 yaşındaki eşinin boğazını kesti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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