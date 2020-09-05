Gaziosmanpaşa'da kadın cinayeti! 18 yaşındaki eşini öldürdü

Kadın cinayetleri dur durak bilmiyor. Gaziosmanpaşa'nın Merkez Mahallesi'nde 18 yaşındaki Sevilay Kaya, azeri uyruklu Vüsal Oruçov tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Dini nikahlı eşini öldüren Vüsal Oruçov, beraber yaşadıkları evde Kaya'nın boğazını kestikten sonra olay yerinden kaçtı.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oruçov daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kadının olay yerine gelen annesi gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.