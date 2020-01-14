Gaziosmanpaşa'da kadına sopalı şiddet uygulayan adamdan şaşırtıcı sözler!
Gaziosmanpaşa'da kadını sokak ortasında döven kişi, adliyeye sevk edilirken kameralara konuşması sırasında, "Ben davamda haklıyım, bir problem yok" açıklamalarında bulundu.
Gaziosmanpaşa'da kadına sopalı şiddet!
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14 Ocak 2020 Salı 13:29
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