Son dakika | Gaziosmanpaşa'da patlama!
Son dakika haberi... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.
Son dakika haberi... İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bir apartman dairesinde patlama meydana geldi.
YARALILAR VAR!
Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında edinilen bilgiye göre yaralılar bulunuyor.
Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlama sonrası, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler devam ediyor.