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  3. Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı sosyal mesafe hiçe sayıldı

Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı sosyal mesafe hiçe sayıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti.

Gaziosmanpaşa'da pazarda adım atacak yer kalmadı sosyal mesafe hiçe sayıldı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Gaziosmanpaşa'da vatandaşlar, Yenimahalle'de kurulan bir semt pazarına akın etti. Pazarda daha önceki günlere göre, büyük yoğunluk oluştu. Vatandaşlar pazar alanını doldurdu, adeta adım atacak yer kalmadı. Hemen hemen birçok kişi maske takarken, koronavirüs önlemleri kapsamındaki sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: DHA




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