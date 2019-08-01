Gaziosmanpaşa'da sahte içki operasyonu: 2 gözaltı

GAZİOSMANPAŞA'da gece saatlerinde polis ekipleri daha önce çay ocağı olarak kullanılan boş dükkana operasyon düzenledi. Yapılan baskında çok miktarda sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri daha önce belirlenen bir adrese gece saatlerinde sahte içki operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1061 Sokak üzerinde bulunan ve daha önce çay ocağı olarak kullanıldığı öğrenilen boş bir dükkana baskın düzenledi. Yapılan baskında 2 kişi suçüstü yakalanırken, içeride ise sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ile çok sayıda boş alkol şişesi, bandrol ve bidonlara doldurulmuş sahte içki ele geçirildi. Ayrıca operasyon yapılan dükkanın önünde duran panelvan bir minibüsün içinde de sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerin olduğu tespit edildi. Polis ekipleri sahte içki üretimi yapılan yerde olay yeri çalışması yaptı. Gözaltına alınan biri Suriye uyruklu, diğeri U. K. adındaki iki şüpheli sorgulanmak üzere Gaziosmanpaşa Asayiş Büro'ya götürüldü.

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DHA