İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Gaziosmanpaşa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu.

Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Gaziosmanpaşa'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı karşı binaya çarpıp, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Gaziosmanpaşa ilçesi Yeni Mahalle Cebeci Caddesi'nde 5 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgarda uçtu. Karşı binaya çarpıp bazı camları kıran çatı, sokakta park halindeki otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ekipleri çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri çatının kalan kısmı uçmasın diye çalışma başlattı. Yaşanan olayda sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Uçan çatıdan dükkanı zarar gören Uğur Metin, "Biz aşağıda dükkandaydık. Kopan parça önce karşı binaya çarptı. Binadan sonra da aşağı araçların üzerine düştü. Sokaklar boş olduğu için o sırada kimse yoktu" dedi.

Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Gaziosmanpaşa’da şiddetli rüzgar çatı uçurdu

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT