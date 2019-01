Gaziosmanpaşa'da silahlı saldırı: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da, eski eşi tarafından silahlı saldırı uğrayan kadın ve iki erkek kardeşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuğçe C, kardeşleri Buğra C. ve Batuhan C'yle Mevlana Mahallesi'ndeki bir sokakta eski eşi S.A. tarafından silahla vuruldu. Saldırı sonucu Tuğçe C. ve kardeşleri yaralandı, S.A. olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının olduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, boş kovanları toplayıp delil çalışması yaptı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA