GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALAN HAMİLE KADIN BÖYLE KURTARILDI

-Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında hamile kadın mahsur kaldı.

-Pencereye çıkan kadın üst katlardan uzatılan iple aşağıya indirildi.

GAZİOSMANPAŞA'da apartmanın bodrum katında bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın içine dolan duman nedeniyle mahsur kalan hamile bir kadın komşularının üst kattan uzattığı ipe bağlanarak aşağı indirildi. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangın saat 13.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mahallesi Şehit Cengiz Karcıoğlu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binada meydana geldi. Apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından dolayı çıkan dumanlar kısa sürede bütün binayı sardı. Dumanı gören vatandaşlar panikle sokağa çıktı. Yoğun dumandan dolayı dışarı çıkamayanlar pencerelere ve balkonlara çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAMİLE KADINI BÖYLE KURTARDILAR

Yangında mahsur kalan ve hamile olduğu öğrenilen bir kadın evinin penceresine çıktı. Hamile kadını pencerede gören komşular seferber oldu. İki komşusu kadına üst kattan ip sarkıttı. İpe tutunan kadın aşağıya indirildi. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi. İtfaiye ekipleri içeri girerek hamile kadının haricinde mahsur kalan 2 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"DUMANLA BOĞUŞTUM"

Binada oturan ve yangını ilk fark edenlerden biri olan Cengiz İşçi, "Bir anda dumanla boğuştum, ilk duman bana geldi. Hemen aklıma şartelleri indirip bir de gazı söndürebildim. Aşağıda bizim bodrum kat var, malzemeleri falan koyuyoruz. Büyük ihtimalle oradan çıktığını tahmin ediyoruz. Lastikler var, eski malzemeler var. Onlardan çıktığını biliyoruz, başka bilgimiz yok" dedi.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-İp uzatılması

-Hamile kadının iple indirilmesi

( AKTÜEL)

-Olay yeri

-Bina

-Ekiplerin çalışması

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-Detaylar

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Kaynak: DHA