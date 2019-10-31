Gaziosmanpaşa’da yeni kütüphanenin ismini öğrenciler belirleyecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan yeni kütüphanenin ismini ve logosunu ilçede eğitim gören öğrenciler belirleyecek.

Gaziosmanpaşa'da eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından Mevlana Mahallesi'nde yapılan yeni kütüphaneyi ziyaret etti. Kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve kütüphane sevgisini aşılamak amacıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, kütüphaneyi gezerek yakından tanıma fırsatı buldu. Kitapların dünyasında renkli bir yolculuğa çıkan gençler, raflarda yer alan eserleri tek tek inceledi. Öğrencilerle birlikte kütüphaneyi gezen Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Eroğlu, kütüphanenin ismini öğrencilerin belirleyeceğini söyledi.

İsmini öğrenciler belirleyecek

Eroğlu, "20 bin eserin bulunduğu bu mekan İstanbul'un sayılı mekanlarından biri. Burası klasik bir kütüphane değil, aynı zamanda bir kültür ve yaşam alanı. Üst katı, arkadaşlarınızla sohbet edip sosyalleşebileceğiniz bölüm. Orta kat ve alt kat ise sessiz alanlar. Buralarda kitap okuyup, ders çalışabilirsiniz. Bu yaşam alanını size hediye ettik. Bunu koruyacak, geliştirecek ve daha iyi bir noktaya getirecek olan sizlersiniz. Size emanet ettiğimiz bu yerin ismini ve logosunu da sizlerin belirlemesini istiyoruz" diye konuştu.

20 bin eser yer alıyor

Mevlana Mahallesi'nde bin metrekare alanda 3 kat üzerine inşa edilen yeni kütüphane, doğa manzarası, sosyal etkinlik alanları, kafeteryası ve mescidiyle öğrencilerin ve kitap meraklılarının vazgeçilmez adreslerinden birisi olması amaçlanıyor. 7'den 70'e herkese hitap edecek olan kütüphanede çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik toplam 20 bin eser yer alıyor. Birçok konu hakkında güncel yayının da yer aldığı kütüphane öğrencilere hem sessiz, sakin bir ortamda ders çalışma hem de sosyalleşme fırsatı sunuyor.

Kaynak: İHA