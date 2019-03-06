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  3. Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak’ta bir bina patlama meydana geldi

Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak’ta bir bina patlama meydana geldi

IHAAW082521-ASA/05-03-2019 - Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi.

Gaziosmanpaşa’da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak’ta bir bina patlama meydana geldi

IHAAW082521-ASA/05-03-2019 - Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamadda 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. 05.03.2019 08:25:21 TSI NNNN


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