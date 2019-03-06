IHAAW082521-ASA/05-03-2019 - Gaziosmanpaşa'da Yıldıztabya Mahallesi Mehmet Çolak Sokak'ta bir bina patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlamadda 3 vatandaş yaralandı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri geldi. Patlamanın nedeni araştırılıyor. 05.03.2019 08:25:21 TSI NNNN