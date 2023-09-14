Gaziosmanpaşa’da zabıtadan okul önleri ve kantinlerde sıkı denetim

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki okul çevrelerini ve kantinleri sıkı denetim altına aldı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Gaziosmanpaşa’da zabıtadan okul önleri ve kantinlerde sıkı denetim

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelindeki okul çevrelerini ve kantinleri sıkı denetim altına aldı. Öğrencilerin okullarına güvenli şekilde gidip gelmesini sağlamak üzere okul önlerinde trafik düzenlemeleri gerçekleştiren ekipler, sağlıklı gıda adına kantin denetimlerini de sürdürüyor.

İlçenin farklı noktalarındaki okul çevrelerinde sabahın erken saatlerinde görev yerini alan zabıta ekipleri, araç trafiğini aksatmayacak şekilde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçişlerini sağlıyor. Şoförleri kurallara uymaları konusunda uyaran ekipler, okul önlerinde denetimsiz gıda satışının önüne geçmek için seyyar satıcılara da geçit vermiyor. Uygulama veliler tarafından oldukça olumlu karşılanıyor.

Denetimler periyodik olarak devam edecek

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde de denetimler gerçekleştiriyor. Kantinlerdeki gıda ürünlerini tek tek inceleyen ekipler, ürünlerin "okul gıdası" standartlarına uygun olup olmadığını kontrol ediyor. Ürünlerin son tüketim tarihi ve etiket kontrolünü yapan zabıta ekipleri, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hijyen, çalışma ortamı gibi konularda denetimler gerçekleştiriyor. Öğrenci sağlığını tehdit eden ürünlerin satışına müsaade etmeyen ekipler, kantincilere yönetmelik uyarınca bilgilendirmelerde bulunuyor. Denetimler, okul sezonu boyunca periyodik olarak devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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