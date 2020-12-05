Gazipaşa nerede? Hangi ilin sınırları içinde? Gazipaşa'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi yetkilileri tarafından yayımlanan bilgilerde, Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya ve çevre illerde hissedilen depremin Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 38.52 kilometre uzağında 5.2 büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

GAZİPAŞA NERENDE? HANGİ İLİN SINIRLARI İÇİNDE? GAZİPAŞA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen şiddetindeki depremin ardından Gazipaşa merak konusu oldu. Yetkililer, depremin ardından kendilerine henüz olumsuz bir ihbar gelmediğini belirtirken fay hattının derinlerde bulunması sebebiyle bazı kesimlerde depremin hissedilmediği bilgisine ulaşıldı.

Antalya'nın 180 km doğusunda 10 km uzunluğu, 7 km eninde Akdeniz kıyısında Gazipaşa Ovası üzerine kurulmuştur. Doğusunda Mersin ili Anamur İlçesi, kuzeydoğusunda Karaman ili Ermenek ilçesi kuzeyinde Sarıveliler ilçesi ve batısında ise Alanya ilçesiyle komşudur. Güney sınırları teşkil eden Akdeniz sahiline paralel bir şeklilde yaklaşık 35 km içeride batıdan doğuya doğru uzanan Toroslarla çevrilidir. Yüzölçümü 931 km olup ilçe merkezi sahilden 3 km içeride yer almakta ise de yeni yerleşimler sahile kadar uzanmıştır.

50 bin 555 nüfuslu ilçenin kıyı şeridi uzunluğu yaklaşık 50 km'dir. Denize girmek için çok uygun plajlara sahiptir. Kıyı şeridinin yarıya yakını kumsal olup diğer kısmı kayalıklardan oluşur fakat kayalıkların arasına gizlenmiş müthiş güzellikte koylar da denize girmek için ideal mekanlardır. İlçe merkezi ile deniz kıyısı arasında alçak tepeler yer almaktadır. Ovanın kuzeyinde dağlık plato bulunur. Nisan ve mayıs aylarında ilçe de bir saat arayla hem kayak yapma hem de denize girme imkânı vardır.

Kuzeyindeki kütle olan Torosların batı kıyı sıradağlarının adı Akçal Dağları adıyla bilinir ve en yüksek tepesi "Deliktaş" noktası 2253 m'dir. Alçak kısımlar ise kıyı boyunca uzanan alüvyal bir ova meydana getirmektedir. Alivüyol ovadan yüksek dağlık sahaya geçiş nispeten dik yamaçlarla olmaktadır. Güneyde Selinus harabelerinin bulunduğu tepenin ön kısımında yalıyarlar vardır. Kıyıda bulunan tepenin iki tarafında plajlar uzanır. Plajlar ince kalker kumlardan meydana gelmiştir. Yalıyarlar kalkerlerden oluşup yer yer 50–100 m yüksekliğe kadar ulaşmaktadır.

Toprakları kıyıda kızıl kestane renkli olup bu topraklar sebze, narenciye ve muz tarımına uygundur. İçerilere doğru kızıl renkli (Terrarossa) topraklar olup bu topraklarda da tahıl tarımı yapılır. Dağılık kesimlerde de hayvancılık ağırlık kazanmaya başlar.