Gazipaşa’da Akdeniz meyve sineği ile mücadele başlatıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Akdeniz Meyve Sineği Mücadelesi (AMS) Ulusal Eylem Planı çerçevesinde narenciye bahçelerinde mücadele çalışmaları başlatıldı.

Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü personelleri tarafından ilçede çiftçilerin korkulu rüyası olan ve portakal, avokado, kiraz ve nar bahçelerinde meyveleri kurtlandırarak büyük oranda zarar veren Akdeniz Meyve Sineği ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte arazide periyodik kontrollerini tamamlayan İl Tarım Orman Müdürlüğü, üreticileri bilgilendirerek Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede mevcut durum değerlendirmesi yaptı. Teknik ekipler Gazipaşa'daki belirledikleri mahallelerde bahçelere tuzaklar astı. Tuzak yöntemi ile yapılan mücadelede zararlı popülasyonlar incelenerek sorunların ortadan kaldırılması ve oluşabilecek verim kayıplarının da önüne geçilmesi hedefleniyor.

"12 mahallede istasyon kurduk"

Akdeniz sineği ile mücadele konusunda çok hassas davrandıklarını ifade eden Gazipaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nazan Durak Özçelik, "İlçemizdeki narenciye bahçelerinde kimyasal kullanmadan, biyoteknik mücadele için seferberlik başlattık. Popülasyon artışı ekonomik zarar eşiği seviyesine gelmeden üreticilerimizi toplu mücadele için bilgilendiriyoruz. Şu an 12 farklı mahallemizde istasyonumuz var. Dört ürün (portakal, avokado, kiraz ve nar) için bahçelere tuzak astık" dedi.

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Akdeniz meyve sineğinin üreticilerimizin bir yıllık emeklerini birkaç gün içinde yok edebilecek bir zararlı olduğuna dikkat çeken Özçelik, "Daha toplanmadan zararlı nedeniyle bahçede dökülen, tüketime uygun olmaması nedeniyle ağaçlarda kalan veya çöpe ayrılan onlarca ton narenciyede önemli bir kayıp oluşturuyor. Bizim için önemli olan kaliteli ve kalıntı olmayan ürün çıktısı sağlamak. Bu yüzden hem üretici hem de ülkemiz ekonomisi açısından Akdeniz Meyve Sineği ile mücadele noktasında çok hassas davranıyoruz. Bu yıl mücadele için popülasyon düşük kaldı bu sebeple üreticilerimize ilaçlama tavsiye etmedik" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)