Gazipaşa’da yolcu otobüsleri durdurularak evrak ve takograf denetimleri yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa İlçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ülkenin farklı noktalarında meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının ardından Gazipaşa'da sorumluluk bölgelerinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetimlerini arttıran Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalara yönelik denetim gerçekleştirdi. Polis ekipleri, seyahate çıkan vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlayabilmek amacıyla yaptığı denetimlerde, otobüs ve sürücülerin evraklarını ve araçlarda bulunan takografları kontrol etti.

Ülkede meydana gelen yolcu otobüsü kazalarının hız sınırına uymama ve sürücülerin kavşaklara yaklaşırken hızlarını düşürmemesinden kaynaklandığına dikkat çeken ekipler, şoförlere trafik ışık, işaret ve levhalarına uyma, aşırı hız yapmama konularında uyarıda bulundu. Firmalarda yolculuk yapan vatandaşları da uyaran ekipler, güvenli ve sağlıklı yolculuk için yol boyunca emniyet kemerinin çıkartılmaması için yolculara bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)