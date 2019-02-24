Gazişehir Gaziantep - Eskişehirspor: 1-1
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), Sow
STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Ali Can Alp
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Günay - Uğur, Yalçın, Oğulcan, Gökhan, Rıdvan, Mücahit, Kenan (Dk. 71 Chabbi), Elmar (Dk. 22 Kubilay), Erhan (Dk. 59 Igor), Sow
ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Sissoko (Dk. 53 Ferhat), Berkay, Issah, Milinkovic, Erdal, Mehmet (Dk. 75 Alperen), Jesse, Hakan, Mehmet, İbrahim (Dk. 46 Kıvanç)
GOLLER: Dk. 67 Gökhan (Gazişehir Gaziantep) - Dk. 47 Jesse (Eskişehirspor)
SARI KARTLAR: Rıdvan (Gazişehir Gaziantep) - Mehmet, Hakan (Eskişehirspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep, sahasında konuk ettiği Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı.
47'nci dakikada topla ceza alanı içine giren Sissoko pasını Jesse'ye aktardı, bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
63'üncü dakikada ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Igor'un sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
66'ncı dakikada Sow'un rakip ceza alanı içinde düşürülmesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Gökhan'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.
68'inci dakikada kaleye yakın bölgede serbest vuruş kazanan Eksişehirspor'da topun başına Milinkovic geçti. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.
FOTOĞRAFLI
DHA
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