Gazişehir Gaziantep, Muğdat Çelik'i kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, geçen sezon Galatasaray forması giyen Muğdat Çelik ile 2 yıllığına anlaştığını açıkladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Galatasaray'da forma giyen başarılı hücum futbolcusu Muğdat Çelik ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yeni transferimiz Muğdat Çelik'e takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

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DHA