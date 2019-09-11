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  3. Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)

Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Gaziyi asfalt işçileri darbetti (2)

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Zonguldak'ta, terör gazisi Hasan Özdemir'in, aracıyla yeni asfalt dökülen yola girince yol yapımında görevli işçiler tarafından darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 işçi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheli iki işçi, savcılık talimatının ardından tekrar gözaltına alındı. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DHA

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