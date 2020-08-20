Gazla frenin yerini karıştırdı! İş yerinde oturan kişilere çarptı

Adıyaman'da kavşakta fren ile gazın yerini karıştıran bir sürücü, hızını alamayıp bir iş yerinin önünde oturan bir kişiye çarptı. Olayın ardından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.