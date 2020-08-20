Gazla frenin yerini karıştırdı! İş yerinde oturan kişilere çarptı
Adıyaman'da kavşakta fren ile gazın yerini karıştıran bir sürücü, hızını alamayıp bir iş yerinin önünde oturan bir kişiye çarptı. Olayın ardından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.
Adıyaman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşanan olayda bir otomobil, kavşakta sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu inşaat şirketi önünde oturan kişilere doğru yöneldi. O iki kişiden biri uzaklaşırken, yerinden kalkmaya çalışan Selim Savaş'a otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Selim Savaş'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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20 Ağustos 2020 Perşembe 16:09
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