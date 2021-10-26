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Gazometri ne demek, TDK'ya göre Gazometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Gazometri kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Gazometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Gazometri nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Gazometri kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Gazometri ne demek, TDK'ya göre Gazometri kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Gazometri ne demek? Gazometri TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi gazometri kelimesi. Peki gazometri ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre gazometri nedir, gazometri kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

GAZOMETRİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Gazometri kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Gazometri kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre gazometri kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gaz ölçümü

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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