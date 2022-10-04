Gazprom,Moldova'ya 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünü yerine getirme çağrısında bulundu

Rus enerji şirketi Gazpromdan yapılan açıklamaya göre Moldova'nın doğal gaz ödeme yükümlülüğünü 20 Ekim'e kadar yerine getirmediği taktirde enerji sevkiyatının durduracağını belirtti. Gazprom Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğalgaz sevkiyatı yapacağını açıkladı.

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Gazprom,Moldova'ya 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünü yerine getirme çağrısında bulundu

thumbs-b-c-a574b5556e48f2351cfd8d44d87ff24a.jpg Rus enerji şirketi Gazprom, Moldova'nın doğal gaz ödeme yükümlülüklerini 20 Ekim'e kadar yerine getirmemesi halinde sevkiyatları durdurabileceğini bildirdi. Gazprom'dan yapılan açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevkiyatı yapılacağı açıklandı. Şirket, Moldova'ya yönelik enerji sevkiyatlarının Ukrayna kaynaklı düştüğü bilgisine yer verilen açıklamalarda, Moldova'nın 2022 boyunca sevkiyatı yapılan gaza ilişkin ödeme yükümlülüklerini düzenli olarak ihlal ettiği doğrultusunda açıklamalarda bulundu.thumbnail-tw-20190626110247-7179-001.jpgAçıklamada, "Gazprom, 20 Ekim'e kadar ödeme yükümlülüğünün ihlali durumunda gaz tedarikini tamamen kesme ve sözleşmeyi feshetme hakkı da dahil olmak üzere tüm haklarını saklı tutmaktadır. Gelecekte, Moldova tarafından sözleşme koşullarındaki değişiklikleri ima eden herhangi bir talep, yalnızca sözleşmeye uygun yapılacak ilaveler şeklinde resmileştirilecektir." ifade etti.05-gazprom-1.webpMoldova'da bu yıl ocak ayı itibariyle yeterli doğal gaz temin edilememesinden kaynaklı olağanüstü hal ilan edilirken, ülkenin enerji şirketi Moldovagaz, artan enerji faturaları sebebiyle Gazprom ile zaman zaman çeşitli müzakereler düzenliyor.

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