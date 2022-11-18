Gazze, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili komite kuruldu

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki bir binada çıkan ve 21 kişinin öldüğü yangının soruşturulması için komite oluşturulduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, düzenlediği basın toplantısında, Cebaliya Mülteci Kampı'ndaki yangınla ilgili tüm detayların ortaya çıkarılması amacıyla bir komitenin görevlendirildiğini belirtti.

GAZZE YANGINI İÇİN SORUŞTURMA KOMİTESİ KURULDU

Bezm, ilk belirlemelere göre binanın içinde bulunan benzin stokunun, yangının büyümesine ve can kaybının artmasına sebep olduğunu ifade etti.

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Yangının çıktığı binanın, nüfusun yoğun olduğu bir bölge olduğuna dikkati çeken Bezm, itfaiye ekiplerinin büyük çabaları sayesinde yangının çevredeki binalara sıçramasının önüne geçildiğini dile getirdi.

GAZZE YANGININDA 21 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında 21 kişi hayatını kaybetmiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.