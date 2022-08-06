Gazze Şeridi'ndeki siviller hedef alınmıştı! İsrail'in saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci gününde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 15'e yükseldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gazze Şeridi'ndeki siviller hedef alınmıştı! İsrail'in saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi!

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarda biri 5 yaşında çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 15 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda 125 sivilin yaralandığı belirtildi ancak yaralıların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'deki Hükümet Enformasyon Dairesi Başkanı Selame Maruf ise Şifa Hastanesi önünde basına yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 650 konutun zarar gördüğünü, bunlardan 45'inin kullanılamaz durumda olduğunu söyledi.

Gazze Şeridi'ndeki siviller hedef alınmıştı! İsrail'in saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi!

BİR EVE ROKET İSABET ETTİ

Öte yandan, Gazze şeridinin yakınlarındaki Sderot kentine bir roket isabet ettiği bildirildi. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, roketin isabet ettiği evin sakinleri saldırı sirenlerini duyduktan sonra sığınaklara indi ve yaralanan olmadı.

Görgü tanıkları, roketin evin çatısına isabet ettiğini ve maddi hasara yol açtığını paylaştı.

Sderot'ta bulunan İsrail'e ait hava savunma sistemi Demir Kubbe bataryalarının Gazze'den atılan roketlere karşılık ateşlendiği görüldü.

Gazze Şeridi'ndeki siviller hedef alınmıştı! İsrail'in saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi!

SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail ordusu, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle dün abluka altındaki Gazze şeridine başlattığı saldırıya ikinci gününde de devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "savaş uçakları, hava araçları ve helikopterlerle" saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Gazze şeridinin çevresindeki İsrail yerleşim bölgeleri arasındaki yollar sivil trafiğe kapalı tutulmaya devam ediyor. Ayrıca, İsrail ordusuna ait helikopterler bölgede uçuyor.

Sınır şeridi yakınındaki İsrail yerleşimlerinin bulunduğu bölgelerde sokakların boş ve araç trafiğinin yok denilecek seviyede olduğu dikkati çekiyor.

İsrail ordusu dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde İslami Cihad Hareketine ait merkezlere saldırı başlatmıştı.

KAYNAK: AA

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