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  3. Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı

Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı

Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı

Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı.

Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı

Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı

Kaynak: İHA

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