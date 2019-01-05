Gazze’de bir evde patlama: 4 yaralı
Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze'deki bir evde meydana gelen patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir evde patlama meydana geldi. Patlama sonucu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, bölgedeki bazı evlerde hasar oluştuğu aktarıldı.
Kaynak: İHA
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