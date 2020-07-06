Gazze'de Filistinli kadınlardan İsrail'in "ilhak" planına karşı gösteri

GAZZE (AA) - İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinli kadınlar, İsrail'in Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak etme planına karşı gösteri düzenledi.

Filistinli Kadınlar Birliği tarafından düzenlenen gösteriye katılan kadınlar, Gazze'nin İsrail sınırındaki Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı önünde toplandı.

Ellerinde bayraklar, posterler ve pankartlar taşıyan Filistinli kadınlar, ilhak planına karşı sloganlar atarak Filistinlileri birlik olmaya davet etti.

Gösteriye katılan Filistin Kadın Komiteleri Birliği'nin Gazze sorumlusu Nadiye Ebu Nahle, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin amacının "Yüzyılın Anlaşması'na ve ABD'nin Filistin üzerindeki planına karşı çıkmak" olduğunu belirtti.

Nahle, "Bugün biz, ne İsrail işgaline, ne ilhaka ve ne de Filistinlilerin meşru haklarına el uzatılmasına izin vereceğimizi söylüyoruz." dedi.

Filistinlilerin bir karış toprağından bile vazgeçmeyeceğini vurgulayan Nahle, "inşaat ve işgalin sonlandırılarak tüm yerleşim birimlerinin kaldırılması" gerektiğini ifade etti.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı



ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA