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  3. Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsrail Gazze'ye geceden bu yana saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistinli bir grubu hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin 7'ye yükselirken, yaralı sayısı da 30 oldu.

Kaynak: İHA

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