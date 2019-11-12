Gazze’de hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail Gazze'ye geceden bu yana saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde Filistinli bir grubu hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. 2 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin 7'ye yükselirken, yaralı sayısı da 30 oldu.
Kaynak: İHA
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