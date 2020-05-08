Gazze'de "İsrail'le kültürel normalleşme" protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze Şeridi'nde, bazı Arap ülkeleri tarafından yürütülen "televizyon dizileri aracılığıyla İsrail'le kültürel normalleşme" çabaları protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine Gazze'nin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde, Suudi Arabistan'ın MBC televizyonunda yayınlanan "İsrail'le normalleşmeyi teşvik edici ve Filistinlileri karalayıcı" dizilere tepki gösterdi.



Diziler aracılığıyla İsrail'le kültürel alanda normalleşmeyi protesto eden göstericiler, üzerinde "normalleşme ihanettir", "tarih normalleşmeye çalışanları unutmayacak", "Kudüs sizi çağırıyor" yazılı dövizler taşıdı.



Gösteriler sırasında bazı Gazzeliler de evlerinin balkonlarından ve çatılardan Filistin bayraklı balonlar uçurdu.

- "İşgalcilerle normalleşme hiçbir şekilde kabul edilemez"

Han Yunus kentinde düzenlenen gösteride kalabalığa seslenen Filistinli Suheyb Ganim, "İsrail'le her türlü normalleşme Filistin davasına ihanettir. Bazı Arap ülkeleri, ramazan ayında yayınlanan ve Filistin davasını karalayan diziler aracılığıyla işgalcilerle kültürel alanda normalleşme yoluna gitti. Tarih bunlara merhamet etmeyecek." dedi.

Ganim, normalleşme yolunu seçenlerin bir an önce bu yoldan dönmesi ve Filistin davasının yanında adilce durması gerektiğini ifade etti.



Gazze kentinde düzenlenen gösteride konuşma yapan Mahmud el-Hindi de İsrail'le normalleşmenin durdurulması gereken bir suç olduğunu söyledi.



"İşgalcilerle normalleşme hiçbir şekilde kabul edilemez." diyen Hindi, özgürlük için Filistin davasına destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

- Tepkilere neden olan diziler

Suudi Arabistan'ın MBC1 televizyonunda yayınlanan "Mahrac 7" ve "Um Harun" dizileri, Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi adına Filistinlileri karalamak ve tarihi gerçekleri çarpıtmakla eleştiriliyor.



Söz konusu diziler başta Filistin olmak üzere pek çok Arap ülkesinden izleyicilerin tepkisine neden olurken, sosyal medyadaki paylaşımlarda, hisselerinin çoğunun Suudi Arabistan'a ait olduğu MBC Medya grubuna bağlı kanalın boykot edilmesi çağrıları yapılıyor.



Körfez ülkelerinde son dönemde İsrail ile ilişkileri normalleştirme ve bunun mümkün olduğu yönünde bir kamuoyu algısı oluşturma çabasına girildiği gözlemleniyor.



Normalleşme yönündeki adımlar karşılıklı toplantılar, ziyaretler ve çalıştaylarla destekleniyor. Başta Filistin halkı olmak üzere bölge halklarının karşı çıktığı ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin sorununa çözüm bulmak üzere ortaya attığı sözde Orta Doğu Barış Planı da birçok Körfez ülkesinde kabul görmüştü.



Kaynak: AA