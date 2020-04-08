Gazze'de koronavirüs teşhisi için gerekli malzemeler tükendi

GAZZE (AA) - Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisinde kullanılan test malzemelerinin tükendiğini açıkladı.



Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, "Gazze Şeridi'ndeki merkez laboratuvar, Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemelerinin tükenmesi nedeniyle çalışmalarını durdurdu. Onlarca numune halen incelenmeyi bekliyor." dedi.

Kovid-19 teşhisinde kullanılan test malzemelerinin yanı sıra temel ilaçların yüzde 44'ü, tıbbi sarf malzemelerinin yüzde 31'i, laboratuvar malzemelerinin yüzde 65'inin tükenmesinin ciddi yansımaları olduğuna işaret eden Kudra, ayrıca 1018 kişinin karantina süresini tamamladığını aktardı.

Dünyanın farklı ülkelerinden Gazze'ye dönen Filistinliler, okul, otel ve sağlık merkezlerinde tedbir amaçlı 21 gün karantinada tutuluyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, bugün itibarıyla ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 263 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.









Kaynak: AA