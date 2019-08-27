Gazze’de patlama: 2 ölü, 2 yaralı

Filistin'in Gazze Şeridi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 2 Filistinli hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Gazze'nin batısındaki Tel El hava bölgesinde meydana gelen patlamada 2 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin de yaralandığını aktardı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad Al-Bazem ise, meydana gelen patlamanın nedeni araştırıldığını açıkladı.

Kaynak: İHA