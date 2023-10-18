Gazze'de tüm çocukların eline yazılıyor! Sebebini öğrendiğinizde gözyaşlarınızı tutmayacaksınız!

İsrail, Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak hastaneyi hedef alan İsrail askeri güçleri çoğu çocuk 660 kişinin ölümüne neden oldu. Aileler şimdilerde çocuklarının ölmeleri durumunda cesetlerini teşhis edebilmek için avuçlarını isimlerini yazıyor.

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Gazze'de tüm çocukların eline yazılıyor! Sebebini öğrendiğinizde gözyaşlarınızı tutmayacaksınız!

İsrail-Filistin savaşı 12. gününe kan donduran katliamlarla girdi.

Yaklaşık 350 kilometrekarelik alanda 2.5 milyon insanın yaşadığı Gazze Şeridi, günlerdir bombardıman altında. Nüfusun çoğunluğunu oluşturan çocuklar ölümle burun buruna.

Öyle ki avuçlarına isimlerini yazıyorlar, öldükleri takdirde aileleri teşhis edebilsin diye çocuklarının avuç içine isimleri yazılıyor.

Bu korkunç gerçeği BM’de dile getiren Filistinli diplomat Loureen Sayej, çok etkili bir konuşma yaptı. İşte diplomatın sözlerinden çarpıcı satır başları...

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- Bugün çocuklarımız evlerine bomba düştüğünde tanınmak için isimlerini avuçlarına yazıyorlar.

- Erkeklerimiz, kimlikli ve kimliksizleri gömmek için toplu mezarlar kazıyorlar. Kadınlarımız vücutlarındaki yanıkları sabunla temizliyor çünkü hastanelerde antiseptik kalmadı.

- Kurtarma ekiplerimiz hayatta kalabilmek için kana bulanmış ekmek yiyorlar. Sağlık görevlilerimiz hayat kurtarırken öldürüldü. Yaşlılarımız susuzluktan enkaz altında içecek su arıyor. Ailelerimiz yas tutma hakkından mahrum bırakılıyor.

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Onlarda insanlık kalmamış

İnsanlığın kurtarıcısı gibi davranan dünyanın, insanlığın katledilmesine ortak olduğunu unutmayın. İnsan haklarından, insanlıktan söz ettiklerinde onlara inanmayın. Onlarda insanlık yok.

- İşgalci bir güç ve yetkililerinin böylesine insanlık dışı bir dil kullanması, toplu cezalandırma ve ayrım gözetmeksizin öldürme politikaları nasıl meşru görülebilir? Dünya 2023 yılında bu vahşeti, adaletsizliği nasıl sürdürebilir?

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Nüfusun yüzde 66'sı çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığı, önceki gün Gazze’de 2 bin 750 kişinin öldüğünü, 9 bin 700 kişinin yaralandığını duyurdu. Nüfusun yüzde 66’sının 18 yaş altı olduğu bölgede her gün çok sayıda çocuk hayatını kaybediyor veya ağır yaralar alıyor.

kaynak: internethaber.com

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