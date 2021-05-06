Gazze'de tütsülenmiş Ringa balığı bayram sofralarını süsleyecek

Filistinlilerin Ramazan Bayramı için yerel olarak üretilen tütsülenmiş ringa balığına ilgisi, Gazze'de, bu sezonun önde gelen balıklarından "Fesih" ile rekabet edecek şekilde arttı.

Gazze Şeridi'nde çok sayıda ruhsatlı olarak çalışan Ringa balığı tesislerin yanı sıra aynı zamanda, aile ve akrabalara dağıtmak için bu balığı hazırlayan ruhsatsız ev tipi fabrikalar da bulunuyor.

ÜRETİM ŞEKLİ

Sardalyagiller familyasından olan ve yüksek besin değeri ile tarihten bu yana popüler bir balık olan ringalar Avrupa ülkelerinden kilosu en fazla 10 İsrail şekeline (3 dolara) dondurulmuş şekilde ithal ediliyor.

Refah'taki bir Ringa tesisinin sahibi Hasan Hasan Affane, AA muhabirine ringa balığının üretimi konusunda açıklamalar yaptı.

Balıkları donmuş olarak ithal ettiklerini, iyice temizlediklerini ve tuzlu su havuzlarında bir ila iki gün beklettiklerini söyleyen Affane, daha sonra balıkların metal askılara asılarak fırında yaklaşık 5 saat pişirildiğini ve bu sayede altın rengini aldığını belirtti.

Affane, son olarak balıkların buz dolabında soğutularak paketlendiğini ve satışa hazır hale geldiğini aktardı.

YEREL KALİTE

Affane, yerel olarak ringa hazırlamanın yaklaşık 10 yıl önce, yurtdışından (Mısır ve İsrail üzerinden) hazır olarak ithal edilerek başladığını söyledi.

O dönemde yerli balığın kilosu sadece 20 İsrail şekeli (6 dolar), ithal balığın kilosunun ise yaklaşık 40 şekel (12 dolar) olduğunu söyleyen Affane, "Biz de Gazze'de Ringa ve Türk Fesih'i (Gazze'de Fesih balığında verilen isim) üzerine ithal ile karşılaştırılabilecek derecede kaliteli ürün çıkaran bir tesis açtık." dedi.

Affane, tesisinin yıl boyunca çalıştığına, ancak ramazanın özellikle son on günü ve bayrama yakın olan zamanın, taleplerin artması nedeniyle üretimin ve iş gücünün iki katına çıktığı özel bir süre olduğunu ifade etti.

Gazze'ye uygulanan İsrail ablukasının yanı sıra Kovid-19 salgını sebebiyle tüm sektörlerin zarar gördüğünü, kendisinin de ürünlerinin elinde kalacağından korktuğunu belirten Affane, bölgedeki birçok balık tesisinin söz konusu şartlar sebebiyle üretimi düşürdüğünü kaydetti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI