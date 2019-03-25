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  3. Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı

Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı

Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak İsrail'in güneyine 30 füze attığı belirtildi.

Gazze’den İsrail’in güneyine 30 füze atıldı

Filistinli grupların İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara karşılık olarak İsrail'in güneyine 30 füze attığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına Filistinli gruplardan yanıt geldi. Filistinli grupların İsrail'in güneyine 30 füze attığı öğrenildi. İsrail resmi makamlarından saldırı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

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